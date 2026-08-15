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Mieszkania na sprzedaż w Duzce, Turcja

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Düzce
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5 obiektów total found
Mieszkanie w Sinirci, Turcja
Mieszkanie
Sinirci, Turcja
Powierzchnia 5 m²
$17,44M
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Mieszkanie 3 pokoi w Düzce, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Düzce, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 3/3
$3,43M
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Mieszkanie 4 pokoi w Düzce, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Düzce, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
$3,60M
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Mieszkanie 3 pokoi w Düzce, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Düzce, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 3/4
$1,80M
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Mieszkanie 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Powierzchnia 58 m²
$68,749
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Parametry nieruchomości w Duzce, Turcja

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