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Mieszkania w górach na sprzedaż w Black Sea Region, Turcja

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Artvin
69
Trabzon
61
Corum
48
Savsat
43
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18 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Arakli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Arakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/6
Przestronne Mieszkanie 500 m od Morza w Araklı, Trabzon Mieszkanie znajduje się w dzielnicy …
$112,557
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Mieszkanie 2 pokoi w Konakli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konakli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/9
Co dostajesz: Nowy kompleks znajduje się blisko Alanya w obszarze Payallar. Na budowie: Bud…
$129,881
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Mieszkanie 4 pokoi w Arakli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Arakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Morze i Naturę, na Sprzedaż w Centrum Araklı Araklı, jedna z najwi…
$106,068
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Mieszkanie 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 5
Przestronne Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie w Bostancı Trabzon Luksusowe apartamenty pr…
$238,806
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Mieszkanie 3 pokoi w Arakli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Arakli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Morze i Naturę, na Sprzedaż w Centrum Araklı Araklı, jedna z najwi…
$136,246
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Mieszkanie 4 pokoi w Yomra, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yomra, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 10
Imponująca Nieruchomość z Widokiem na Morze w Rodzinnej Koncepcji w Yomra Trabzon Nieruchomo…
$172,039
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 6 pokojów w Arakli, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Arakli, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 4
Umeblowane Mieszkania z Widokiem na Morze w Araklı Trabzon Mieszkania znajdują się w inwesty…
$145,360
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Mieszkanie 4 pokoi w Arakli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Arakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 4/4
W Pełni Umeblowany Apartament 3-Pokojowy na Sprzedaż w Kompleksie Elit Mahal Apartament znaj…
$115,095
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Mieszkanie 5 pokojów w Yomra, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Yomra, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty z Widokiem na Przyrodę, Morze i Dolinę w Kaşüstü Trabzon Apartamenty położone są…
$173,194
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Mieszkanie 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 255 m²
Piętro 5/5
Apartamenty z 4 Sypialniami i Widokiem na Morze w Prestiżowym Kompleksie w Trabzonie Akyazı…
$260,266
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Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1/5
Dla obywatelstwa Co dostajesz: Nowy kompleks w spokojnej części dzielnicy Oba. Na budowie:…
$207,608
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Mieszkanie 4 pokoi w Arakli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Arakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 4
Umeblowane Mieszkania z Widokiem na Morze w Araklı Trabzon Mieszkania znajdują się w inwesty…
$115,095
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Mieszkanie 4 pokoi w Yomra, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yomra, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty z Widokiem na Przyrodę, Morze i Dolinę w Kaşüstü Trabzon Apartamenty położone są…
$155,874
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Mieszkanie 4 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 176 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z 3 i 4 Sypialniami z Oddzielną Kuchnią w Ortahisar Beşirli, Trabzon Apartamenty…
$167,420
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Mieszkanie 5 pokojów w Arakli, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Arakli, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Morze i Naturę, na Sprzedaż w Centrum Araklı Araklı, jedna z najwi…
$139,965
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Mieszkanie 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z 3 i 4 Sypialniami z Oddzielną Kuchnią w Ortahisar Beşirli, Trabzon Apartamenty…
$188,548
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Mieszkanie 3 pokoi w Arakli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Arakli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/5
Przestronny Apartament 500 m od Morza w Araklı, Trabzon Apartament znajduje się w dzielnicy …
$72,680
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/10
Co dostajesz: Eksluzywny projekt w nowej dzielnicy Gazipasha. Na budowie: Budowa rozpoczęła…
$114,265
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Typy nieruchomości w Black Sea Region.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Black Sea Region, Turcja

z Ogród
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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