Mieszkania na sprzedaż w Zonguldak, Turcja

Mieszkanie 3 pokoi w Filyos, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Filyos, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 3/5
$3,99M
Mieszkanie 4 pokoi w Filyos, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Filyos, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 3/5
$5,57M
Mieszkanie 2 pokoi w Filyos, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Filyos, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/6
$3,93M
Mieszkanie 2 pokoi w Filyos, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Filyos, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/5
$2,70M
Mieszkanie 2 pokoi w Filyos, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Filyos, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 4/6
$3,11M
Mieszkanie 4 pokoi w Filyos, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Filyos, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Piętro 1/5
$5,63M
Parametry nieruchomości w Zonguldak, Turcja

