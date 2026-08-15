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Mieszkania w górach na sprzedaż w Ankara, Turcja

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Kalecik
91
Cankaya
49
Etimesgut
11
Pursaklar
9
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5 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 15
Luksusowe Apartamenty z Widokiem na Jezioro w Kompleksie o Leśnej Koncepcji w Ankarze, Oran …
$318,103
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Mieszkanie 3 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 15
Luksusowe Apartamenty z Widokiem na Jezioro w Kompleksie o Leśnej Koncepcji w Ankarze, Oran …
$418,739
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Mieszkanie 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 177 m²
Piętro 8/15
Luksusowe Apartamenty z Widokiem na Jezioro w Kompleksie o Leśnej Koncepcji w Ankarze, Oran …
$449,971
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Mieszkanie 4 pokoi w Cankaya, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cankaya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 10/30
AN APARTMENT WITH A SPECTACULAR VALLEY VIEW IS FOR SALE SINPAŞ MARINA SUITABLE FOR TURKISH…
$177,727
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Condo 5 pokojów w Yenimahalle, Turcja
Condo 5 pokojów
Yenimahalle, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Piętro 1/30
Cena na zgłoszenie
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Typy nieruchomości w Ankara.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Ankara, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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