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Domy Szeregowe nad morzem w Alanya, Turcja

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4 obiekty total found
Szeregowiec 4 pokoi w Kestel, Turcja
Szeregowiec 4 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
W standardowym typie płatności dostępne są 40% zaliczki i 6 miesięczne raty, ale w razie pot…
$378,077
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Szeregowiec 3 pokoi w Alanya, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Liczba kondygnacji 2
Our new project is located in Alania Konakly, 300 meters from the sea. The area of ​​the sit…
$311,110
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Agencja
Alanya-home
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Türkçe
Szeregowiec 3 pokoi w Alanya, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Z dumą przedstawiamy wspaniały projekt w regionie Konaklı. To tylko 300 metrów od morza. Ist…
$311,659
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Szeregowiec 4 pokoi w Alanya, Turcja
Szeregowiec 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
Cena na zgłoszenie
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