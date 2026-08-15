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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Alanya, Turcja

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359 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 4/4
Ten pięknie zaprojektowany duplex z trzema sypialniami znajduje się w południowo-po obszarze…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/11
Co dostajesz: Przytulny kompleks nadmorski wśród lasów sosnowych w Avsallar. Na budowie: Bu…
$126,402
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Mieszkanie 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 3
Co masz: jasny apartament 2 + 1 z 110 m2, położony na 3 piętrze, strona południowo-zachodnia…
$148,436
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 4 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1/4
Co otrzymasz: Przestronne 3 + 1 mieszkanie z oddzielną kuchnią w bardzo obiecującym kompleks…
$377,165
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Mieszkanie 2 pokoi w Tosmur, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Tosmur, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1
Co otrzymasz: Przestronne i w pełni umeblowane mieszkanie 1 + 1 w nowoczesnym kompleksie mie…
$119,974
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Mieszkanie 2 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1
Co dostajesz: Stajesz się właścicielem stylowego 1 + 1 mieszkania z meblami i urządzeniami g…
$188,900
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TekceTekce
Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Piętro 5/6
🏡 Ekskluzywny apartament dwupoziomowy z 3 przestronnymi pokojami Markowe płytki cerami…
$303,151
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Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Piętro 5/6
🏡 Ekskluzywny apartament dwupoziomowy z 3 przestronnymi pokojami Markowe płytki cerami…
$285,661
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/3
Co masz: Apartamenty w najbardziej luksusowym kompleksie mieszkalnym dzielnicy Injekum Na b…
$132,474
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Mieszkanie 1 pokój w Alanya, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Alanya, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1
Exclusive What you get: Spacious, bright studio, fully furnished and in excellent condition…
$63,625
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 7
Co otrzymasz: Jasny 1 + 1 apartament o łącznej powierzchni 68 m2 z balkonem i widokiem na ko…
$171,137
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 11/13
*🔥CENA 92,000 €**📍DOLCE VITA RESIDENCE ** 1 + 1 70m2 11 piętro* W pełni umeblowane *West Fac…
$102,466
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 2
Co otrzymasz: Przestronne mieszkanie 2 + 1 o powierzchni 105 m2 w nowoczesnym kompleksie, gd…
$225,947
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Mieszkanie 2 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1
Co dostajesz: Na sprzedaż apartament układ 1 + 1, położony na 4 piętrze przytulnego kompleks…
$101,573
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Mieszkanie 1 pokój w Tosmur, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Tosmur, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 7/9
$319,867
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Penthouse 3 pokoi w Kestel, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 127 m²
Piętro 4
Co masz: Przestronne dwupoziomowy apartament układ 2 + 1 o łącznej powierzchni 127 m2 w nowy…
$138,501
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Mieszkanie 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1
Co masz: Przestronne mieszkanie z panoramicznym widokiem na Morze Śródziemne i słynnej twier…
$134,586
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Mieszkanie 1 pokój w Tosmur, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Tosmur, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/9
$220,999
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Mieszkanie 2 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2
Co dostajesz: Masz jasny nowoczesny apartament planowanie 1 + 1 o powierzchni 50 m2, znajduj…
$124,937
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Mieszkanie 3 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 2/5
Co dostajesz: Stajesz się właścicielem przestronnego apartamentu 2 + 1 z imponującym panoram…
$320,833
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1
Co masz: Apartament planowania 1 + 1, 65 m2, znajduje się na 5 piętrze. Przestronny salon z …
$103,533
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 3/13
Co dostajesz: Nowoczesne planowanie apartamentów 1 + 1 z naprawdę dużym obszarem i wygodnym …
$103,049
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 4
Co otrzymasz: 1 + 1 apartament o powierzchni 60 m2, położony na 4 piętrze z południową orien…
$102,186
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 1
What you get: You become the owner of a 1+1 apartment with an area of ​​54 m² in a luxury re…
$83,516
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Mieszkanie 2 pokoi w Demirtas, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Demirtas, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Oferujemy na sprzedaż 1 + 1 apartament w kompleksie mieszkalnym znajduje się w malowniczej i…
$63,944
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 1/6
🏡 Wyposażenie wnętrza – Apartamenty 1+1 Markowe płytki ceramiczne we wszystkich pom…
$139,916
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Mieszkanie 2 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1
What you get: An apartment with a 1+1 layout, with a total area of ​​55 m², is located on th…
$96,824
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Mieszkanie 3 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 4
Oferujemy na sprzedaż przestronny i w pełni umeblowany apartament 2 + 1, o powierzchni 110 m…
$265,229
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Mieszkanie 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 5
Co dostajesz: Masz przestronny apartament 2 + 1 o powierzchni 95 m2, położony na 5 piętrze n…
$141,133
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Mieszkanie 1 pokój w Tosmur, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Tosmur, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/9
$245,111
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