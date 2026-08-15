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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Alanya, Turcja

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259 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Piętro 4/5
Położony tuż przy plaży w Mahmutlar, jednym z najbardziej wysublimowanych Alanya-after obsza…
$230,133
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 7
Mieszkanie z Widokiem na Góry i Morze w Kompleksie z Trzema Blokami w Alanyi Alanya to jedna…
$147,601
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Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Piętro 5/6
🏡 Ekskluzywny apartament dwupoziomowy z 3 przestronnymi pokojami Markowe płytki cerami…
$303,151
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Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Piętro 5/6
🏡 Ekskluzywny apartament dwupoziomowy z 3 przestronnymi pokojami Markowe płytki cerami…
$285,661
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Mieszkanie 3 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Apartament z Widokiem na Morze w Bogatym Kompleksie w Alanyi Kargıcak W pełni umeblowany apa…
$221,531
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Penthouse 5 pokojów w Ispatli, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Ispatli, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Apartament z Widokiem na Morze oraz Miasto na Sprzedaż w Alanyi Demirtaş Apartament na sprz…
$171,582
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Alanya, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Alanya, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 3/4
Gloria Twin Residence?❗️BOSSOБСТЕННИКА❗️1 + 1 - 54m2? ЕТАВ 3 иВ 4⚠️SZWAJCARIA 2023⚠️ДО 500 М…
$153,813
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Mieszkanie 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Przestronna Nieruchomość przy Plaży w Serenity Premium w Alanyi Antalya Stylowa nieruchomość…
$412,209
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Mieszkanie 3 pokoi w Oba, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Oba, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
•Znajduje się w dzielnicy TOSMUR, jednej z centralnych dzielnic ALANYI.•Dzielnica Tosmur skł…
$290,666
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 3/5
Kompleks oferuje liczne udogodnienia, w tym otwarte powietrze i zadaszony parking, otwarte p…
$217,220
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Mieszkanie 1 pokój w Alanya, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Alanya, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 4/5
Turcja, Alanya, dystrykt KARGICAKKompleks mieszkalny REZYDENCJA VIA MAR? Apartamenty: 1 + 1 …
$254,195
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Penthouse 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Piętro 13
Apartament na Sprzedaż w Kompleksie z Dostępem do Prywatnej Plaży w Mahmutlar, Alanya Położo…
$455,784
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Penthouse 2 pokoi w Tosmur, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Tosmur, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 9/9
Położony zaledwie 120 metrów od morza, ten nowoczesny duplex w Tosmur oferuje 2 sypialnie, 2…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Zachwycający Apartament z Widokiem na Morze i Miasto w Avsallar w Alanyi Avsallar, dzięki ci…
$118,732
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 11/12
Nowoczesny apartament 1 + 1 w Mahmutlar, AlanyaOferujemy Państwu stylowy apartament jednopok…
$135,867
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Penthouse 5 pokojów w Oba, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Oba, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Piętro 4/4
Penthouse został zakupiony przez obecnego właściciela w 2021 r. za kwotę 210 000 EUR. Cena j…
$181,766
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/6
Ukończony w 2024 r., kompleks należy do najbardziej znanych i domyślnych projektów w regioni…
$145,622
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Mieszkanie 2 pokoi w Oba, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Oba, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Alanya rozwija się wraz z regionem Oba, dążąc w szybkim tempie do stania się metropolią. Obs…
$275,070
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 11/13
*📍DOLCE VITA RESIDENCE ** 1 + 1 75m2 11 piętro ** W pełni umeblowane *Widok pełnomorskiSouth…
$108,159
VAT
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Mieszkanie 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
🏡 ekskluzywne luksusowe wille z prywatnymi basenami - zaledwie 600 metrów od morza✨ Wprowadz…
$1,03M
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Agencja
INEST HOMES
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Mieszkanie 3 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2/5
Kompleks oferuje liczne udogodnienia, w tym otwarte powietrze i zadaszony parking, otwarte p…
$351,920
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Mieszkanie 3 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 7
Umeblowane Mieszkanie z Widokiem na Morze w Kompleksie Hotelowym w Alanyi Kargıcak Luksusowe…
$343,286
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/5
system « smart house » And solar panels to save your finances! It did not get a lot of – Thi…
$163,307
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Agencja
Alanya-home
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Piętro 11/13
Alanya Mahmutlar Center Położony Luxury Populer Complex, do morza tylko 300 meter.1 + 175 m …
$110,134
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Nieruchomość z Widokiem na Morze w Jednoblokowym Kompleksie w Alanya Mahmutlar Mahmutlar, je…
$89,804
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 7
$76,359
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Mieszkanie w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie
Mahmutlar, Turcja
Powierzchnia 75 m²
Przytulny apartament 1 + 1 na sprzedaż w dzielnicy Mahmutlar, Alanya.Opis apartamentu:1 + 17…
$87,818
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Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3/5
Budowa kompleksu została ukończona w 2023 roku. Położony 100 metrów od plaży, kompleks jest …
$218,644
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Mieszkanie 2 pokoi w Oba, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Oba, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 5
$157,953
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Mieszkanie 2 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
There are 51 units 1+1, 3 unit 2+1 duplex, and 6 unit 3+1 duplex apartments totally in 3 blo…
$199,254
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