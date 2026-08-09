Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Aegean Region
  4. Mieszkania
  5. Bliźniak
  6. Basen

Bliźniaki z basenem na sprzedaż w Aegean Region, Turcja

;
Mugla
17
Bodrum
9
Fethiye
8
Izmir
7
Pokaż więcej
Bliźniak Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Bliźniak 3 pokoi w Fethiye, Turcja
TOP TOP
Bliźniak 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 2/4
Symfonia Przyrody i Nowoczesności: wasz dwuhistoryczny Raj w FethiyeWyobraźcie sobie miejsce…
$571,996
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
INEST HOMES
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Bliźniak 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
Piętro 31/3
Jalykawak DermilDuplex 175m 2Boutique rezydencja 16 willi i apartamentów3 + 13 łazienkiPula …
$600,000
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Gundogan, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Gundogan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/2
•    Gundogan Bay — the perfect wind rose and maximum sun all year round.     •    Private r…
$1,20M
VAT
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Bliźniak 3 pokoi w Fethiye, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
dowód tożsamości FE 4023Nowoczesny kompleks mieszkalny w Fethiye, dzielnicy Karga jest ideal…
$302,219
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Aegean Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się