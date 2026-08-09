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Bliźniaki nad morzem na sprzedaż w Aegean Region, Turcja

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17
Bodrum
9
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8
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11 obiektów total found
Bliźniak 6 pokojów w Bodrum, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 328 m²
Liczba kondygnacji 1
Apartamenty z Systemem Smart Home w Kompleksie w Bodrum Gündoğan Apartamenty na sprzedaż zna…
$3,21M
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Bliźniak 6 pokojów w Karsiyaka, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 227 m²
Piętro 9/9
Nowy Dwupoziomowy Apartament z Widokiem na Morze przy Samej Plaży w Karşıyaka, Izmir Ten now…
$1,05M
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Bliźniak 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 173 m²
Piętro 1/3
Nowe Apartamenty na Najbardziej Prestiżowym Wybrzeżu Bodrum Apartamenty na sprzedaż znajdują…
$1,37M
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TekceTekce
Bliźniak 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
Piętro 31/3
Jalykawak DermilDuplex 175m 2Boutique rezydencja 16 willi i apartamentów3 + 13 łazienkiPula …
$600,000
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Bliźniak 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Przestronne Apartamenty z Balkonem i Bogatym Zapleczem Socjalnym w Bodrum Türkbükü Türkbükü,…
$1,35M
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Bliźniak 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 1/3
Nowe Apartamenty na Najbardziej Prestiżowym Wybrzeżu Bodrum Apartamenty na sprzedaż znajdują…
$1,03M
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Bliźniak 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
Piętro 1/2
Apartamenty z Widokiem na Morze i Miasto w Kmpleksie z Basenem w Bodrum Konacık Te apartamen…
$821,992
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Bliźniak 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3/3
Dwupoziomowy Apartament z Widokiem na Morze, Blisko Promenady w Fethiye Fethiye to jedno z n…
$501,750
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Bliźniak 6 pokojów w Bodrum, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 3
Mieszkania z Systemem Smart Home w Kompleksie z Basenem Komunalnym w Bodrum Bardakçı Mieszka…
$922,573
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Bliźniak 4 pokoi w Gundogan, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Gundogan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/2
•    Gundogan Bay — the perfect wind rose and maximum sun all year round.     •    Private r…
$1,20M
VAT
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Bliźniak 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1/3
Mieszkania z Systemem Smart Home w Kompleksie z Basenem Komunalnym w Bodrum Bardakçı Mieszka…
$512,155
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Parametry nieruchomości w Aegean Region, Turcja

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