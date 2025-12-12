Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z tarasem na sprzedaż w Rawai, Tajlandia

Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 129 m²
NAI4956 Przedstawiamy Państwu projekt nowoczesny / nowoczesny styl, położony w samym sercu …
$360,276
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
RAW21910 Zdumiewająca atmosfera ciepła, niezawodności i luksusu w tym uroczym kompleksie wi…
$1,32M
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
RAW5717 Ten basen willa znajduje się w cichym miejscu. Tylko 5- 10 minut do plaż Rawai, Nai…
$595,238
Sky ApartmentsSky Apartments
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 1
Powierzchnia 133 m²
NAI6767 Koncepcja tej willi jest podstawą tego projektu, połączenie świeżości morza i tajsk…
$344,501
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 450 m²
CHA5567 Odnowiony dom jest dostępny do szybkiej sprzedaży.Dom znajduje się wokół Ha- Yaek k…
$216,165
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
RAW21956 Odkryj raj wyrafinowania i spokoju w prestiżowym południowym regionie wyspy, gdzie…
$626,096
Estate Service 24Estate Service 24
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
RAW22329 Ta znakomita 2-sypialnia, 2-łazienka willa oferuje niesamowitą okazję do posiadani…
$385,338
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
RAW22753 Ta dwupiętrowa willa w sercu Rawai oferuje praktyczne wyposażenie zarówno dla życi…
$485,589
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
RAW22324 Położony w spokojnej okolicy Rawai, willa zapewnia doskonałą równowagę między natu…
$657,895
Moya7yaMoya7ya
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 297 m²
RAW6395 Nowy kompleks willi na południu wyspy. Są to 20 willi znajdujących się w chronionym…
$560,777
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 111 m²
RAW6802 Piękny dom 3 sypialnie na sprzedaż znajduje się na wyspie Phuket w obszarze Rawai. …
$344,298
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 600 m²
RAW5940 Nowoczesny dom w jednym z najlepszych miejsc do życia na niebieskiej tropikalnej wy…
$1,25M
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
RAW4988 Istnieje wspaniała okazja, aby kupić komfortową willę w Phuket tylko przez Rawai. L…
$249,060
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
RAW5716 Ten elegancki basen willa znajduje się w cichym miejscu. Tylko 5- 10 minut do plaż …
$520,050
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
NAI5468 Willa składa się z 5 sypialni komfortowo zakwaterowanych maksymalnie 10 osób. Główn…
$532,581
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 293 m²
NAI5657 Willa znajduje się w 5 minut samochodem do plaży Nai Harn. W pobliżu znajduje się t…
$609,336
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
RAW22351 Wille są kolekcją tylko 4-pokojowych willi basenowych, które oferują najwyższy kom…
$673,559
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 335 m²
RAW21724 Willa jest piękna z basenem wewnątrz działki.Tylko 5 minut od plaży willa znajduje…
$626,566
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
RAW22697 Ta off- plan willa w Rawai oferuje doskonałe połączenie komfortu i nowoczesnego ży…
$466,792
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 5
Powierzchnia 280 m²
RAW5154 Nowa willa z basenem składa się z 5 sypialni z łazienką, sypialnia z sauną z wanną …
$924,185
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 8
Powierzchnia 515 m²
RAW2606 Willa została ukończona w styczniu 2013 roku. Nasza wspaniała nowa willa mieści 10 …
$845,865
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 260 m²
NAI6617 4 sypialnie rodzina willa znajduje się w dzielnicy mieszkalnej w pobliżu plaży Nai …
$754,015
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 7
NAI5454 Oszałamiająca i przestronna willa w luksusowym rozwoju.KLUCZOWE POINTY - 7 sypialni…
$830,201
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 144 m²
RAW5336 Nowy projekt kamienicy składający się z 13 jednostek znajduje się w południowej czę…
$282,870
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 280 m²
NAI5495 Współczesna willa jest w zdobieniu czarny i złoty, atrakcyjnie kontrastuje z jasnym…
$479,323
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 237 m²
RAW6602 Kompleks willi z basenem na południowym wybrzeżu Phuket. Całe terytorium kompleksu …
$456,977
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 253 m²
NAI22331 Ta znakomita willa, położona w jednym z najbardziej wysuszonych obszarów Phuket-af…
$592,105
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 237 m²
RAW22609 Ta elegancka willa z dwoma sypialniami jest przeznaczona dla tych, którzy cenią cz…
$610,902
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 530 m²
RAW22585 To rzadka szansa na posiadanie high-end willi w jednej z najbardziej zamieszkalnyc…
$1,03M
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 721 m²
RAW22513 Ta wyjątkowa willa oferuje panoramiczny widok na morze i spokojne schronienie w ot…
$6,27M
