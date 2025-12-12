Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy nad morzem na sprzedaż w Rawai, Tajlandia

Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
RAW4988 Istnieje wspaniała okazja, aby kupić komfortową willę w Phuket tylko przez Rawai. L…
$249,060
Zostaw prośbę
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 8
Powierzchnia 515 m²
RAW2606 Willa została ukończona w styczniu 2013 roku. Nasza wspaniała nowa willa mieści 10 …
$845,865
Zostaw prośbę
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 473 m²
A stunning villa with a pool on Rawai Beach, offering mesmerizing sea views! ⬩ 4 floors …
$789,607
Zostaw prośbę
OneOne
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 721 m²
RAW22513 Ta wyjątkowa willa oferuje panoramiczny widok na morze i spokojne schronienie w ot…
$6,27M
Zostaw prośbę
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 673 m²
RAW22610 Doświadczyć wyrafinowanego wybrzeża żyjącego w jednym z najbardziej pożądanych enk…
$2,60M
Zostaw prośbę
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 247 m²
RAW6422 Jest to luksusowa prywatna willa przeznaczona do komfortowego i odosobnionego pobyt…
$1,25M
Zostaw prośbę
Estate Service 24Estate Service 24
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 600 m²
RAW6576 50 metrów do plaży!Nowoczesny kompleks willi położony zaledwie 50 metrów od plaży, …
$780,075
Zostaw prośbę
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 6
Powierzchnia 1 100 m²
RAW2644 Oszałamiająca prywatna rezydencja na trzech rai Freehold (Chanote) ziemi Hillside, …
$3,07M
Zostaw prośbę
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 512 m²
RAW21751 Odkryj nowoczesną 4-piętrową willę basenową w Rawai, oferującą wspaniałe widoki na…
$767,544
Zostaw prośbę
VernaVerna
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 9
Powierzchnia 1 100 m²
RAW6655 Subtelna mieszanka stylów w połączeniu z tropikalną naturą czyni tę willę atrakcyjn…
$1,48M
Zostaw prośbę
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 470 m²
RAW22730 Wejdź do schronu tropikalnej elegancji z prywatną willą w Rawai. Zaprojektowany dl…
$1,17M
Zostaw prośbę
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 5
Powierzchnia 720 m²
NAI4627 Ta willa znajduje się 20 minut jazdy od centrum Phuket i popularnej Patong Beach. T…
$1,57M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Rawai, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
?✨ Luxurious Oasis Retreat with 3 Bedrooms in Scenic Wichit! ✨? Discover the epitome of…
$112,496
Zostaw prośbę
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 345 m²
RAW5501 Niesamowity dom położony jest w cichej okolicy z rozwiniętą infrastrukturą na połud…
$620,301
Zostaw prośbę
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Luxurious and luminous, this villa with a pool near Rawai aterfront is an absolute gem. Situ…
$614,988
Zostaw prośbę
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 582 m²
RAW22509 Ta możliwość przedsprzedaży oferuje najlepsze ceny dostępne, co czyni go idealnym …
$1,24M
Zostaw prośbę
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 310 m²
RAW5296 Beach- front nowoczesna willa z bezpośrednim dostępem do plaży Friendship w Rawai, …
$1,39M
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Rawai, Tajlandia

