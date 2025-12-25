Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Rawai
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Rawai, Tajlandia

wille
388
szeregowcy
4
bliźniaki
7
35 obiektów total found
Dom 1 pokój w Rawai, Tajlandia
Dom 1 pokój
Rawai, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Unikalne studio eko-stylu słynnego Balińskiego dewelopera.Exclusive 5 * kompleks dla tych, k…
$110,291
Dom 1 pokój w Rawai, Tajlandia
Dom 1 pokój
Rawai, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Unikalne mieszkanie w eko-stylu od słynnego dewelopera Balińskiego.Exclusive complex level 5…
$173,861
Dom 1 pokój w Rawai, Tajlandia
Dom 1 pokój
Rawai, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Unikalne apartamenty znajdują się w okolicy z widokiem na góry i dżungli i są idealne dla ko…
$87,523
NicoleNicole
Dom 3 pokoi w Rawai, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Nowy kompleks apartamentowy od niezawodnego dewelopera znajduje się w odległości spaceru od …
$171,331
Dom 3 pokoi w Rawai, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 67 m²
Ten niski projekt niezawodnego dewelopera oferuje doskonałe połączenie nowoczesnego stylu śr…
$215,401
Dom 2 pokoi w Rawai, Tajlandia
Dom 2 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
To przestronne studio jest idealnym wyborem dla tych, którzy chcą kupić mieszkania w tym pro…
$73,512
TekceTekce
Dom 1 pokój w Rawai, Tajlandia
Dom 1 pokój
Rawai, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Apartamenty w ekskluzywnym apartamencie na południu Phuket, zaledwie 250 metrów od plaży Raw…
$79,112
Dom 2 pokoi w Rawai, Tajlandia
Dom 2 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Kompleks ten łączy komfort i prywatność, co czyni go idealnym wyborem zarówno dla stałego po…
$129,427
Dom 3 pokoi w Rawai, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Apartament znajduje się 400 metrów od Rawai Embankment, jeden z najbardziej atmosferycznych …
$160,489
Vienna PropertyVienna Property
Dom 3 pokoi w Rawai, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
W odległości spaceru od kompleksu są supermarkety, kawiarnie i restauracje, pokład obserwacy…
$231,036
Dom 1 pokój w Rawai, Tajlandia
Dom 1 pokój
Rawai, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
Nowoczesny projekt składa się z 11 budynków i oferuje mieszkańcom komfortowe mieszkania z ro…
$65,344
Dom 3 pokoi w Rawai, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Apartamenty w ekskluzywnym apartamencie na południu Phuket, zaledwie 250 metrów od Rawai. Pr…
$147,187
Dom 3 pokoi w Rawai, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Unikalne apartamenty w nowym kompleksie mieszkalnym, położony zaledwie 250 metrów od wspania…
$226,668
Dom 1 pokój w Rawai, Tajlandia
Dom 1 pokój
Rawai, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Kompleks znajduje się w dogodnej okolicy na południu Phuket i w odległości spaceru od między…
$92,415
Dom 1 pokój w Rawai, Tajlandia
Dom 1 pokój
Rawai, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Ten nowoczesny boutique condominium położony jest zaledwie 200 metrów od Rawai Quay i oferuj…
$115,994
Dom 3 pokoi w Rawai, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Nowy kompleks willi rodziny premium w dzielnicy Nai Harn w południowej Phuket od dewelopera …
$460,773
Dom 2 pokoi w Rawai, Tajlandia
Dom 2 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Apartamenty znajdują się w jednym z najbardziej malowniczych obszarów Phuket, 200 metrów od …
$151,819
Dom 1 pokój w Rawai, Tajlandia
Dom 1 pokój
Rawai, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Ten projekt, otoczony morzem z trzech stron, oferuje doskonałe połączenie komfortu i luksusu…
$69,241
Dom 2 pokoi w Rawai, Tajlandia
Dom 2 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Apartamenty w ekskluzywnym apartamencie na południu Phuket, zaledwie 250 metrów od Rawai. Pr…
$138,359
Dom 3 pokoi w Rawai, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Kompleks mieszkalny oferuje wyjątkową okazję, aby stać się właścicielem luksusowych apartame…
$252,310
Dom 3 pokoi w Rawai, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 122 m²
Nowoczesne dwupiętrowe kamienica w spokojnej okolicy Rawai będzie wygodne rozwiązanie dla ro…
$208,866
Dom 2 pokoi w Rawai, Tajlandia
Dom 2 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Projekt ten oferuje doskonałe połączenie nowoczesnej technologii i komfortu, co czyni go świ…
$120,193
Dom 2 pokoi w Rawai, Tajlandia
Dom 2 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Kompleks znajduje się w dogodnej okolicy na południu Phuket, 1,5 km od plaży Nai Harn i blis…
$138,622
Dom 4 pokoi w Rawai, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 162 m²
Kompleks Premium "inteligentnych" willi w obszarze Nai Harn w południowej Phuket od dewelope…
$519,303
Dom 3 pokoi w Rawai, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Apartament znajduje się w malowniczej okolicy między plażami Nai Harn i Rawai na południu wy…
$168,026
Dom 3 pokoi w Rawai, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Apartament znajduje się zaledwie 400 metrów od malowniczego Rawai Embankment w południowej P…
$222,145
Dom 2 pokoi w Rawai, Tajlandia
Dom 2 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Kompleks składa się z czterech nowoczesnych budynków, wykonanych w stylu śródziemnomorskim, …
$107,082
Dom 3 pokoi w Rawai, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 57 m²
Jest to stylowy boutique condominium położony w odległości spaceru od malowniczego nabrzeża …
$199,531
Dom 3 pokoi w Rawai, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Ten prestiżowy kompleks niskiego wzrostu znajduje się zaledwie 400 metrów od malowniczego na…
$260,394
Dom 2 pokoi w Rawai, Tajlandia
Dom 2 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Unikalne mieszkanie w eko-stylu od słynnego dewelopera Balińskiego.Exclusive complex level 5…
$288,632
