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Domy Szeregowe nad morzem w Phuket, Tajlandia

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Choeng Thale
42
Si Sunthon
3
Rawai
3
Thep Krasatti
3
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6 obiektów total found
Szeregowiec w Ban Bang Thao, Tajlandia
Szeregowiec
Ban Bang Thao, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$341,077
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Szeregowiec 4 pokoi w Phuket, Tajlandia
Szeregowiec 4 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 337 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się dwupiętrowa kamienica w strzeżonym kompleksie z bezpośrednim dostęp…
$1,05M
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UndersunEstate
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Szeregowiec w Ban Bang Thao, Tajlandia
Szeregowiec
Ban Bang Thao, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$309,640
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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TekceTekce
Szeregowiec w Ban Bang Thao, Tajlandia
Szeregowiec
Ban Bang Thao, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 262 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$521,830
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Szeregowiec w Choeng Thale, Tajlandia
Szeregowiec
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$321,300
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Szeregowiec w Choeng Thale, Tajlandia
Szeregowiec
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
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$459,393
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Parametry nieruchomości w Phuket, Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
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