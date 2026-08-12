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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Phuket, Tajlandia

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Phuket
35
Choeng Thale
3845
Rawai
1209
Si Sunthon
563
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380 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
LAY23105 Ten apartament z widokiem na morze jest doskonałą opcją dla kupujących, którzy chc…
$271,064
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Mieszkanie 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 128 m²
PAT22672 Wejdź w świat inteligentnych nieruchomości inwestując z tej wyjątkowej możliwości …
$106,157
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Mieszkanie 2 pokoi w Pa Khlok, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pa Khlok, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$244,230
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Mieszkanie 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
PAT23074 Z łącznej powierzchni 178.84 m kw., ten dwupokojowy duplex zapewnia znacznie więce…
$725,455
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Mieszkanie 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 294 m²
PAT6507 Luksusowa willa znajduje się w słynnej okolicy wyspy - Patong. Ośrodek otoczony jes…
$990,909
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Mieszkanie 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 1
Powierzchnia 85 m²
LAY6909 Tylko dla inwestycji!Nowy stylowy projekt butikowych willi w Phuket z gwarantowanym…
$392,039
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Mieszkanie w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie
Choeng Thale, Tajlandia
Powierzchnia 33 m²
CHE5341 Okna tego jednopokojowego mieszkania wychodzą na piękne góry i ten widok nie hańbi …
$84,926
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Mieszkanie 2 pokoi w Kamala, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 161 m²
KAM5518 Cztery przyległe jednostki na czwartym piętrze zostały połączone w jeden ekspansywn…
$660,027
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Mieszkanie 4 pokoi w Ban Bang Thao, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Ban Bang Thao, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 500 m²
SUR7266 Jest to luksusowa willa w wspaniałej lokalizacji, zaledwie kilka minut od brzegu, z…
$2,42M
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Mieszkanie 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 450 m²
LAY6598 Luksusowy kompleks prywatnych willi w Layan. Główną zaletą tego projektu jest panor…
$1,45M
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Mieszkanie 5 pokojów w Kamala, Tajlandia
Mieszkanie 5 pokojów
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 5
Powierzchnia 816 m²
KAM6523 Luksusowa willa na sprzedaż w strzeżonym kompleksie z panoramicznym widokiem na mor…
$5,83M
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Mieszkanie 3 pokoi w Ban Bang Thao, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Ban Bang Thao, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 325 m²
SUR22148 Ta wyjątkowa willa, położona w samym sercu Phuket, oferuje 325 metrów kwadratowych…
$1,06M
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Mieszkanie 4 pokoi w Rawai, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 721 m²
RAW22513 Ta wyjątkowa willa oferuje panoramiczny widok na morze i spokojne schronienie w ot…
$6,06M
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Mieszkanie 3 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
PAT22106 Odkryj nowoczesne wyrafinowanie w tym 3 Sypialnia Apartament w Patong. Ściśle zapr…
$750,075
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Mieszkanie 4 pokoi w Ratsada, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Ratsada, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
PLU22652 Ta stylowa willa z 4 sypialniami oferuje idealne połączenie przestrzeni, komfortu …
$455,566
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Mieszkanie 2 pokoi w Si Sunthon, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Si Sunthon, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
BAN22715 Specyfikacje:Ten nowoczesny projekt mieszkalny w pobliżu Bang Tao Beach, opracowan…
$471,760
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Mieszkanie 4 pokoi w Chalong, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 700 m²
CHA6911 Posiadanie własnego domu na wyspie jest marzeniem spełniającym się dla wielu i może…
$1,82M
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Mieszkanie 1 pokój w Ban Bang Thao, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Ban Bang Thao, Tajlandia
Sypialnie 1
Powierzchnia 196 m²
KAM5313 Tylko 100 metrów do plaży!Ten ekskluzywny rozwój oferuje unikalne połączenie luksus…
$1,51M
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 2/6
$174,376
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Mieszkanie 5 pokojów w Pa Khlok, Tajlandia
Mieszkanie 5 pokojów
Pa Khlok, Tajlandia
Sypialnie 5
Powierzchnia 662 m²
AOP7097 Jeśli marzysz o luksusie i spokoju życia w pięknym naturalnym obszarze, nie szukaj …
$3,63M
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Mieszkanie 1 pokój w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
PAT22104 Odkryj nowoczesne wyrafinowanie w tym 1 Sypialnia Apartament w Patong. Ściśle zapr…
$233,373
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Mieszkanie 3 pokoi w Pa Khlok, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Pa Khlok, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 350 m²
CAP5363 Ta unikalna 2-piętrowa willa znajduje się na wzgórzu z widokiem na piękny Phang Nga…
$1,12M
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Mieszkanie 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 131 m²
LAG22778 Ten 131 m kw. trzypokojowa rezydencja na 4 piętrze oferuje wyrafinowane połączenie…
$738,842
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Mieszkanie 4 pokoi w Karon, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Karon, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 398 m²
KAT4199 Dogodnie położony na prywatnym wzniesionej pozycji z widokiem na kosmopolityczne pl…
$2,28M
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Mieszkanie 2 pokoi w Karon, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Karon, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
KAT22411 Odkryj swoje idealne rekolekcje przybrzeżne w tym eleganckim dwupokojowym apartame…
$638,404
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Mieszkanie 6 pokojów w Kamala, Tajlandia
Mieszkanie 6 pokojów
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 907 m²
KAM5544 6 sypialni, 9 łazienekMorze i dżungla widokOgród tropikalny 750 m254 m2 pula niesko…
$2,42M
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Mieszkanie 3 pokoi w Si Sunthon, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Si Sunthon, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 215 m²
BAN22714 Specyfikacje:Ten nowoczesny projekt mieszkalny w pobliżu Bang Tao Beach, opracowan…
$413,712
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Mieszkanie 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
BAN21867 Odkryj niezrównany luksus mieszkający na tym kondominium w Bang Tao, strategicznie…
$206,936
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Mieszkanie 5 pokojów w Wichit, Tajlandia
Mieszkanie 5 pokojów
Wichit, Tajlandia
Sypialnie 5
Powierzchnia 980 m²
PAN21936 Ta ekstensywna willa, prezentująca bogatą rezydencję, uwydatniającą luksusowe życi…
$6,60M
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Mieszkanie 4 pokoi w Karon, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Karon, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 660 m²
KAR22394 Ta 4-sypialna willa z widokiem na morze przynosi wyrafinowany styl życia w sercu K…
$1,48M
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Typy nieruchomości w Phuket.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Phuket, Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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