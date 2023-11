Complex of villas with swimming pools near beaches, Samui, Thailand

Pattaya, Tajlandia

od €31,942

NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 300 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji, Tajlandii i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Przytulne mieszkanie w prestiżowym kompleksie Laguna Bay w dzielnicy Pratumnak. Mieszkanie jest w pełni umeblowane i ma duży balkon, z którego otwiera się elegancki widok na morze. Zapewniona jest nieoprocentowana rata z minimalną pierwszą ratą! Oczekiwany zwrot z inwestycji w nieruchomości wynosi około 7% rocznie. KOMPLETNE WYDARZENIA: basen na dachu z widokiem na morze, centrum fitness, bujny ogród, całodobowy system nadzoru wideo 24/7, winda, parking, sauna. Obszar, w którym znajduje się mieszkanie, jest pełen sklepów, restauracji i klubów nocnych. Droga na plażę będzie Dongtan 8 minut, 5 minut do supermarketu Food Mart i 7 minut do The Plaza Jomtien . Do centrum miasta można dojechać regularnym autobusem. Międzynarodowe lotnisko Utapao znajduje się 45 minut jazdy od hotelu. Zapewniono tajski limit. Zadzwoń do nas, a my BEZPŁATNIE wybierzemy dla Ciebie najlepszą nieruchomość w Tajlandii! Tylko wiarygodni programiści!