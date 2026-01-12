Kompleks mieszkalny Vibe Raro

Si Sunthon, Tajlandia
Cena na żądanie
Płatność kryptowalutą
ID: 35122
Data aktualizacji: 13.04.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Thalang
  • Miasto
    Si Sunthon

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Blok ramki
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    9

O kompleksie

Vibe Raro jest nowoczesnym projektem mieszkalnym w jednym z najbardziej popularnych obszarów Phuket, zaledwie 300 metrów od plaży. Kompleks dla komfortowego życia i rekreacji nad morzem z rozwiniętą infrastrukturą i stabilne zapotrzebowanie na wynajem.

Vibe Raro jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym zaledwie 300 metrów. Projekt obejmuje powierzchnię 5,893 m2 i składa się z czterech budynków z 307 apartamentami i podziemnego parkingu dla 198 osób. Architektura i układy są rozważane dla komfortowego życia nad morzem i rekreacji przez cały rok.

  • Bliskość do morza: Karon Plaża jest tylko 7 minut spacerem. W odległości spaceru - park, rynek, kawiarnie i restauracje. W pobliżu znajdują się szkoły międzynarodowe i szpital, co sprawia, że dogodna lokalizacja nie tylko dla rekreacji, ale również dla stałego pobytu.
  • Apartamenty i obiekty: Projekt prezentuje studia i apartamenty z jedną lub dwoma sypialniami o powierzchni do 72 m2. Wszystkie apartamenty wyróżniają się przemyślanymi układami, panoramicznymi oknami i możliwością pełnego umeblowania. Na terenie - przestronne lobby, restauracja, współpraca, sala fitness, trzy baseny, obszary rekreacyjne na dachu, ogrody, miejsce dla pikników i bezpieczeństwa 24 / 7.
  • Komfort i popyt: Ze względu na swoją lokalizację w jednym z najbardziej popularnych obszarów Phuket, kompleks nadaje się zarówno do osobistego pobytu i krótkoterminowego lub długoterminowego wynajmu. Ponad 25 apartamentów zostało już zarezerwowanych - popyt jest konsekwentnie wysoki.

Vibe Raro to nowoczesna wersja życia nad morzem, gdzie komfort, styl i wygoda są połączone z przemyślaną infrastrukturą. Świetny wybór dla tych, którzy marzą o mieszkaniach w pobliżu Karon Beach.

Lokalizacja na mapie

Si Sunthon, Tajlandia

