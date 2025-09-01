  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku Above Element

Choeng Thale, Tajlandia
Cena na żądanie
;
57
ID: 17705
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.04.2024

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Thalang
  • Miasto
    Choeng Thale

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online

O kompleksie

Przeniesienie
Nad elementem – Twój śródziemnomorski raj w Phuket. Duży taras spacerowy na dachu, panoramiczne okna, przytulne balkony, strefy relaksu w otoczeniu kwiatów i zieleni.

Jest wszystko do wygodnego i zdrowego życia, kreatywności i wyrażania siebie. Miłośnicy aktywnego trybu życia mogą odwiedzić profesjonalny kompleks sportowy Dynamic. Rodziny z dziećmi docenią klub zabaw z placami zabaw, zajęciami edukacyjnymi, trampolinami i wieloma innymi atrakcjami. Dla tych, którzy potrzebują przestrzeni do współpracy, dostępna jest wielofunkcyjna biblioteka. No i oczywiście każdy może zrelaksować się przy basenie typu infinity lub w koktajl barze na dachu.

Above Element Apartments zapewni Państwu atmosferę komfortu i luksusu. Wszystkie apartamenty charakteryzują się niepowtarzalnym designem: wysokiej jakości materiałami lokalnymi i importowanymi, malowaniem gradientowym, wykończeniem naturalnymi materiałami i wbudowanymi drewnianymi meblami.

Nad elementem – życie w raju nie może być nudne!

 

  • Dynamiczny kompleks sportowy
  • Dwa baseny
  • Restauracja
  • Klub zabaw dla dzieci
  • Bar koktajlowy
  • Wielofunkcyjna biblioteka
  • Studia kreatywne, przestrzeń do zajęć mistrzowskich
  • Strefa oglądania filmów
  • Ogród, strefy fotograficzne i bar na dachu
  • Parking podziemny

Lokalizacja na mapie

Choeng Thale, Tajlandia

