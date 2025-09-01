Mieszkanie w nowym budynku Above Element

Nad elementem – Twój śródziemnomorski raj w Phuket. Duży taras spacerowy na dachu, panoramiczne okna, przytulne balkony, strefy relaksu w otoczeniu kwiatów i zieleni.

Jest wszystko do wygodnego i zdrowego życia, kreatywności i wyrażania siebie. Miłośnicy aktywnego trybu życia mogą odwiedzić profesjonalny kompleks sportowy Dynamic. Rodziny z dziećmi docenią klub zabaw z placami zabaw, zajęciami edukacyjnymi, trampolinami i wieloma innymi atrakcjami. Dla tych, którzy potrzebują przestrzeni do współpracy, dostępna jest wielofunkcyjna biblioteka. No i oczywiście każdy może zrelaksować się przy basenie typu infinity lub w koktajl barze na dachu.

Above Element Apartments zapewni Państwu atmosferę komfortu i luksusu. Wszystkie apartamenty charakteryzują się niepowtarzalnym designem: wysokiej jakości materiałami lokalnymi i importowanymi, malowaniem gradientowym, wykończeniem naturalnymi materiałami i wbudowanymi drewnianymi meblami.

Nad elementem – życie w raju nie może być nudne!