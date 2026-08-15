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Kawalerki nad morzem na sprzedaż w Chon Buri, Tajlandia

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Pattaya
22
Pattaya City
115
Kawalerka Usuwać
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8 obiektów total found
Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 8/8
WOW Marka Nowy Kondominium Dusit Grand Park 2 znajduje się w samym sercu Jomtien. Będzie ona…
$64,706
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Kawalerka w Nong Prue, Tajlandia
Kawalerka
Nong Prue, Tajlandia
Powierzchnia 23 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$64,996
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Kawalerka 1 pokój w Chon Buri, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Chon Buri, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$53,950
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Powierzchnia 39 m²
Piętro 44/51
I will be award, ask me for the Open, the availability, price, shares and current calculatio…
$234,143
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Powierzchnia 29 m²
Piętro 44/51
I will be award, ask me for the Open, the availability, price, shares and current calculatio…
$175,608
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Powierzchnia 30 m²
Piętro 26/51
I will be award, ask me for the Open, the availability, price, shares and current calculatio…
$129,123
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TekceTekce
Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Powierzchnia 30 m²
Piętro 19/51
Będę taki sam, zapytaj mnie o otwarcie, cenę, promocje i obecne warunki obliczeniowe w dniu …
$118,816
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Powierzchnia 28 m²
Piętro 25/51
I will be award, ask me for the Open, the availability, price, shares and current calculatio…
$129,123
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Parametry nieruchomości w Chon Buri, Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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