Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Chon Buri
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka
  6. Ogród

Kawalerki z ogrodem na sprzedaż w Chon Buri, Tajlandia

Pattaya
22
Pattaya City
105
Kawalerka Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Liczba kondygnacji 8
Wyjątkowa oaza komfortu w sercu Pattaya!Wyjątkowa okazja do posiadania luksusowych nieruchom…
$70,561
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Liczba kondygnacji 8
PRISTINE PARK III - apartamenty premium nad morzem o wydajności 8% rocznie!Wysoka płynność -…
$57,137
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 8/8
WOW Marka Nowy Kondominium Dusit Grand Park 2 znajduje się w samym sercu Jomtien. Będzie ona…
$64,706
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Highrise Property and Construction
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Sky ApartmentsSky Apartments
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Chon Buri, Tajlandia

z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się