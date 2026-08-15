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Kawalerki z garażem na sprzedaż w Chon Buri, Tajlandia

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Pattaya
22
Pattaya City
115
Kawalerka Usuwać
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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 3/8
Studio o powierzchni 29 m2 na trzecim piętrze w premium condominium w najbardziej prestiżowe…
$97,527
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Parametry nieruchomości w Chon Buri, Tajlandia

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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