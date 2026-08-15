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Mieszkania w górach na sprzedaż w Chon Buri, Tajlandia

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Pattaya
134
Pattaya City
1536
Bang Sare
30
Nong Prue
9
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1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Bang Sare, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Bang Sare, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 3/8
Umeblowany apartament z widokiem na morze w BREEZE BEACHSIDE!Przydział od właściciela!Ready-…
$73,204
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Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
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Typy nieruchomości w Chon Buri.

penthouse’y
condo
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Chon Buri, Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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