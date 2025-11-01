Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Chaophraya Surasak
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Chaophraya Surasak, Tajlandia

1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Chaophraya Surasak, Tajlandia
Willa 6 pokojów
Chaophraya Surasak, Tajlandia
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/2
Experience the best of Si Racha living in this stunning semi-detached house, perfectly situa…
$154,480
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Parametry nieruchomości w Chaophraya Surasak, Tajlandia

