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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bang Sare, Tajlandia

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54 obiekty total found
Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Le Beach Condo Bang Saray Sea View Condo na sprzedaż Le Beach Condo Bang Saray oferuje relak…
$69,901
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Dom 2 pokoi w Bang Sare, Tajlandia
Dom 2 pokoi
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 Sypialnia Dom na sprzedaż w Bang Saray SattahipTen nowoczesny dom w stylu znajduje się w B…
$71,231
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Studio Condo na sprzedaż na Pure Sunset Na Jomtien PattayaApartament ten znajduje się w obsz…
$106,371
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Dom 4 pokoi w Bang Sare, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 289 m²
Dom rodziny marzeń w sercu Bangsaray - Gotowy do poruszania sięDoświadcz doskonałej mieszank…
$407,220
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Sea View Condo for Sale Delmare Bangsaray Ten apartament z widokiem na morze na sprzedaż w D…
$303,918
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Dom 3 pokoi w Bang Sare, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Villa basen na sprzedaż Bang Saray Duża ziemia cichego życia Ten basen willa na sprzedaż w B…
$395,584
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TekceTekce
Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3 Sypialnia Condo na sprzedaż w Pure Sunset Na Jomtien PattayaTo kondominium znajduje się w …
$511,476
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PLC Real Estate
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Dom 4 pokoi w Bang Sare, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Luksusowy basen Villa na sprzedaż 124; W pełni umeblowane 124; Wysokie GardenPrime lokalizac…
$375,720
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Willa w Bang Sare, Tajlandia
Willa
Bang Sare, Tajlandia
4-piętrowa willa z 6 sypialniami, 7 łazienkami 4 miejsca parkingowe i basen na dachu w środo…
$870,354
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International real estate agency Habita
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Delmare Condominiums: Beachfront Living in BangsareTo wspaniałe mieszkanie z dwoma sypialnia…
$287,850
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Na sprzedaż Del Mare Bangsaray Beachfront 3 Sypialnia Widok na morze Condominium Ten widok n…
$766,636
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PLC Real Estate
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Sea Saran Condo Pattaya na sprzedaż Ocean View Corner Unit Rzadkie mieszkanie na rogu widok …
$106,371
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PLC Real Estate
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Dom 6 pokojów w Bang Sare, Tajlandia
Dom 6 pokojów
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Przestronne 6- Sypialnia Pool Villa na sprzedażTen ekspansywny basen willi nieruchomości ofe…
$1,39M
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PLC Real Estate
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Econdo Bang Saray Condo na sprzedaż w pełni umeblowane Condo na sprzedaż w Econdo Bang Saray…
$197,547
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
1 Sypialnia Condo na sprzedaż w Pure Sunset Na Jomtien PattayaTo kondominium znajduje się w …
$179,312
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PLC Real Estate
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Dom 8 pokojów w Bang Sare, Tajlandia
Dom 8 pokojów
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Excellent 3- Storey Luxury Residence for Sale in Bang SarayPrzeglądWejdź w świat elegancji i…
$579,577
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Studio Condo na sprzedaż na Pure Sunset Na Jomtien PattayaApartament ten znajduje się w obsz…
$122,996
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Dom 4 pokoi w Bang Sare, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Luksusowy basen Villa na sprzedaż w Bang Saray z 15-Metrowy prywatny basen Ten luksusowy ba…
$492,426
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PLC Real Estate
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Dom 4 pokoi w Bang Sare, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Luksusowy basen Villa na sprzedaż - Bang SarayWyśmienite 4-Sypialnia Villa z prywatnym basen…
$929,105
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PLC Real Estate
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Dom 3 pokoi w Bang Sare, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
3 Sypialnie Dom na sprzedaż Na Jomtien - Ten przestronny i w pełni umeblowany dom oferuje 3 …
$836,195
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Dom 3 pokoi w Bang Sare, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3 Sypialnie Pool Villa na sprzedaż w Bangsaray - Odkryj luksus mieszkający z tą pięknie zapr…
$709,217
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PLC Real Estate
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Szeregowiec w Bang Sare, Tajlandia
Szeregowiec
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy kamienica w nowoczesnym stylu w okolicy Bang Saray kilka kroków od czystej, przy…
$404,673
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Mieszkanie 1 pokój w Bang Sare, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Oszałamiający Ocean i City View Condo - 47 m2 na morzu i niebie PattayaTo pięknie prezentowa…
$87,870
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3 Sypialnia Condo na sprzedaż w Pure Sunset Na Jomtien PattayaTo kondominium znajduje się w …
$544,013
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Agencja
PLC Real Estate
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Dom 5 pokojów w Bang Sare, Tajlandia
Dom 5 pokojów
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Dwie prywatne wille na sprzedaż w Bang SarayTa wyjątkowa nieruchomość oferuje rzadką okazję …
$516,660
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PLC Real Estate
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Dom 2 pokoi w Bang Sare, Tajlandia
Dom 2 pokoi
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Dom na sprzedaż Bang Saray prywatny basen Kącik Strona główna Dom na sprzeda ¿w Bang Saray o…
$151,929
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PLC Real Estate
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
1 Sypialnia Condo na sprzedaż w Pure Sunset Na Jomtien PattayaTo kondominium znajduje się w …
$185,390
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PLC Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Bang Sare, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Bang Sare, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 3/8
Umeblowany apartament z widokiem na morze w BREEZE BEACHSIDE!Przydział od właściciela!Ready-…
$73,204
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DDA Real Estate
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 Sypialnia Sea View for Sale at Pure Sunset Na Jomtien PattayaTen apartament z widokiem na …
$427,333
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Agencja
PLC Real Estate
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Dom 6 pokojów w Bang Sare, Tajlandia
Dom 6 pokojów
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Przestronne Private Villa z basenem na sprzedaż - Bang Saray, SattahipDostępna na sprzedaż, …
$1,36M
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Agencja
PLC Real Estate
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