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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Laem Chabang, Tajlandia

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domy
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7 obiektów total found
Dom w Laem Chabang, Tajlandia
Dom
Laem Chabang, Tajlandia
$119,494
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom 3 pokoi w Laem Chabang, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Laem Chabang, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Dom na sprzedaż Nong Pla Lai East Pattaya Przestronny dom rodzinny Dom na sprzeda ¿w…
$242,830
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Agencja
PLC Real Estate
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Dom 3 pokoi w Laem Chabang, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Laem Chabang, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Two-Storey Twin House na sprzedaż Laem Chabang - North Pattaya AreaTen dwupiętrowy dom dwupi…
$99,105
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Agencja
PLC Real Estate
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Laem Chabang, Tajlandia
Szeregowiec
Laem Chabang, Tajlandia
Przytulny kamienica - w pełni umeblowany przez IKEA, darmowa rejestracja, pierwszy rok wolny…
$71,059
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom 4 pokoi w Laem Chabang, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Laem Chabang, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Dom na sprzedaż Nong Pla Lai East Pattaya Nowoczesna rodzina Dom na sprzedaż w Nong Pla Lai …
$273,526
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Agencja
PLC Real Estate
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Szeregowiec w Laem Chabang, Tajlandia
Szeregowiec
Laem Chabang, Tajlandia
To nie jest tylko kamienica - to inwestycja, którą możesz dziś zainwestować. Żadnych ukryty…
$65,113
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom 4 pokoi w Laem Chabang, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Laem Chabang, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Dom mieszkalny na sprzedaż w East PattayaTen przestronny dom mieszkalny znajduje się na 1 ra…
$337,575
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Agencja
PLC Real Estate
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English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch

Parametry nieruchomości w Laem Chabang, Tajlandia

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