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Sklepy na sprzedaż w Wspólnota Walencka, Hiszpania

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nieruchomości komercyjne
233
restauracje
3
hotele
33
pomieszczenia biurowe
13
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2 obiekty total found
Sklep 246 m² w Altea, Hiszpania
Sklep 246 m²
Altea, Hiszpania
Powierzchnia 246 m²
Przestronne Nieruchomości Komercyjne blisko Morza w Altea, Alicante Położona na wschodnim wy…
$2,10M
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Sklep 507 m² w Torrevieja, Hiszpania
Sklep 507 m²
Torrevieja, Hiszpania
Powierzchnia 507 m²
Duża Nieruchomość Handlowa o Powierzchni 507 m² w Pobliżu Plaży w Torrevieja, Alicante Nieru…
$2,31M
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