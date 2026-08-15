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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Torrevieja, Hiszpania

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penthouse’y
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26 obiektów total found
Penthouse 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Nowoczesne Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Prywatnymi Tarasami w Centrum Torrevieja Poł…
$369,870
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Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Nowoczesne Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Prywatnymi Tarasami w Centrum Torrevieja Poł…
$258,909
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Nowoczesne Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Prywatnymi Tarasami w Centrum Torrevieja Poł…
$325,948
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
3-pokojowe mieszkanie na plaży Playa del Cura w Torrevieja. Apartament z 3 sypialniami i 1 ł…
$389,479
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Mieszkanie 3 pokoi w La Mata, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
La Mata, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Przestronne mieszkanie na pierwszym piętrze z bezpośrednim widokiem na morze. Położony w La …
$425,055
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Wspólnym Basenem, Blisko Plaży w Torrevieja Położona w …
$341,377
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Wspólnym Basenem, Blisko Plaży w Torrevieja Położona w …
$517,952
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Życie nad morzem nigdy nie było tak realne. Przedstawiamy Państwu ten spektakularny dom na l…
$389,628
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 166 m²
Luksusowe Apartamenty 2-4 Sypialniowe z Widokiem na Morze w La Mata Położony w La Mata, jedn…
$650,063
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Piętro 4/4
Nowoczesny penthouse na plaży z tarasem na dachu i wspólnym basenem zaledwie 200 metrów od m…
$393,516
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Piętro 2/2
Fantastyczny dwupoziomowy dom na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu, wspólnym basen…
$370,877
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 5/5
Wspaniały penthouse przy plaży z zachwycającym widokiem na morze, przestronnym tarasem i bas…
$622,681
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w La Mata, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
La Mata, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 191 m²
Piętro 6/6
Wysokiej klasy luksusowy penthouse na plaży z widokiem na morze, duży taras na dachu i basen…
$1,09M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Wspólnym Basenem, Blisko Plaży w Torrevieja Położona w …
$276,633
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Piętro 1/2
Luksusowy dwupoziomowy apartament na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu, wspólnym b…
$366,226
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
2-pokojowe mieszkanie w Punta Prima. Luksusowy apartament z 2 sypialniami i 2 łazienkami ora…
$558,059
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Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
2 pokojowe mieszkanie w pobliżu morza w Punta Prima. Luksusowy apartament z 2 sypialniami, 2…
$462,724
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Mieszkanie 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Beachfront nieruchomość na sprzedaż z ogrodem lub solarium, garaż, 3 baseny, siłownia i plac…
$436,862
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Penthouse 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 4
Nowoczesny penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i wspaniałym widokiem na mor…
$461,802
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 1
Luksusowy apartament przy plaży z widokiem na morze, dużym tarasem i wspólnym basenem zaledw…
$491,448
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Przestronne mieszkanie na drugiej linii Acequión Beach w Torrevieja. Oferujemy przestronny 1…
$182,833
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Luksusowe Apartamenty 2-4 Sypialniowe z Widokiem na Morze w La Mata Położony w La Mata, jedn…
$713,344
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Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Piętro 5/5
Penthouse na plaży miejskiej z dużym dachem, widokiem na morze, basenem i sauną zaledwie 200…
$369,210
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Apartament na parterze z ogrodem, basenem, siłownią i barem na świeżym powietrzu położony w …
$328,990
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 66 m²
Piętro 1/5
Piękny apartament przy plaży ze wspólnym tarasem na dachu i basenem, idealnie położony blisk…
$333,673
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
New-Build Flats in Innovative Project Close to the Sea in Torrevieja Welcome to the new l…
$305,991
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