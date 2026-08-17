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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w La Janda, Hiszpania

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Vejer de la Frontera
5
Barbate
5
11 obiektów total found
Dom 2 pokoi w Vejer de la Frontera, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Vejer de la Frontera, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
This is a 300m2 approx plot with an unfinished building of about 70m2 approx. It has the str…
$75,933
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Szeregowiec w Vejer de la Frontera, Hiszpania
Szeregowiec
Vejer de la Frontera, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 254 m²
~900 m vom Strand Pinillo entferntSan Pedro Alcantara, Marbella, Malaga Urbanisierung „Bello…
$433,791
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Willa w Conil de la Frontera, Hiszpania
Willa
Conil de la Frontera, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
EL COLORADO, CONIL DE LA FRONTERA, PINAR DE ROCHE   Kadyks, Andaluzja, Hiszpania     Możliwo…
$302,569
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Dom w Barbate, Hiszpania
Dom
Barbate, Hiszpania
Powierzchnia 300 m²
Sprzedaję fantastyczny domek w Barbate, wiejskim regionie La sepurso .Ciesz się widokami i ż…
$433,900
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Willa w Vejer de la Frontera, Hiszpania
Willa
Vejer de la Frontera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
~700m from the beach Rustic plot of 500 m² REGISTERED in the property registry. The house ha…
$103
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Willa w Barbate, Hiszpania
Willa
Barbate, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Willa przebudowana w całości w dzielnicy rybackiej Barbate. Wybór tego domu do pełnej rehabi…
$301,143
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Barbate, Hiszpania
Willa
Barbate, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 195 m²
ZAHORA  Barbate, Cadiz, Andalusia, Spain  Costa de la Luz  ~500m from the beach   The proper…
$103
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Willa w Vejer de la Frontera, Hiszpania
Willa
Vejer de la Frontera, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Finca 300 m od plaży o powierzchni około 70 m2. Jest ograniczony ścianą, dostępną i przejrzy…
$141,018
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Willa w Vejer de la Frontera, Hiszpania
Willa
Vejer de la Frontera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
El  PALMARVejer de la Frontera,€175,000~25 m from the beach (FIRST LINE) House / Apartment o…
$189,783
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Willa w Barbate, Hiszpania
Willa
Barbate, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
THE PALMARVejer de la Frontera,~600m from the beach  Rustic plot of 1000 m².Two independent …
$489,263
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Szeregowiec w Barbate, Hiszpania
Szeregowiec
Barbate, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Town house / duplex in the historic center of Conil de La Frontera with independent / own de…
$321,076
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Typy nieruchomości w La Janda.

domy

Parametry nieruchomości w La Janda, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
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