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Penthouse na Sprzedaż w lHorta Nord, Hiszpania

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2 obiekty total found
Penthouse w Godella, Hiszpania
Penthouse
Godella, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN GODELLA, VALENCIA New Build development with high qual…
$767,382
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Penthouse w el Puig de Santa Maria, Hiszpania
Penthouse
el Puig de Santa Maria, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Residential Penthouse with an elevator, communal pool, soccer courts, playground and landsca…
$232,461
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Parametry nieruchomości w lHorta Nord, Hiszpania

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