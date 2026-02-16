Zezwolenie na pobyt w Hiszpania

  1. Realting.com
Informacje o programie imigracyjnym

✔️ Zezwolenie na pobyt w Hiszpanii na okres 3 lat pod klucz (w praktyce nie ma odmowy):

- bez prawa do pracy

- z prawem do pracy jako IP

- z możliwością dalszego składania wniosku o pobyt stały

🎈 Bez dowodu zatrudnienia i dochodu!

🎈 Możliwe jest zdalne uzyskanie usługi!

📝 Minimalna dokumentacja:

  • paszport

  • dyplom (szkolny lub szkolny)

  • rachunek z dowolnego banku o dowolnej kwocie obrotu

  • zapis

💳 Koszt usługi:

  • 1 wnioskodawca - 4290 EUR

  • 2 wnioskodawców - 6,630 EUR

  • dzieci - 1950 euro

  • Zdalna rejestracja: 1 wnioskodawca - 6,240 euro

❓ Jak uzyskać usługę:

  • Napisz swoje pytanie i zostaw kontakt dla Watsapp (nie dzwoń!), aby najpierw określić swoją sytuację.

  • bezpośrednie konsultacje online z dostawcą usług w Hiszpanii, pełne informowanie o wszystkich aspektach, z uwzględnieniem szczególnych warunków i przyszłych planów

  • Decyzja o zakupie usługi, zawarciu umowy i płatności (dwa etapy)

  • przygotowanie i składanie dokumentów pod klucz, pełne wsparcie

  • 🔔 Jesteś rezydentem Hiszpanii przez 3 lata z prawem do przedłużenia i możliwością uzyskania stałego pobytu w przyszłości (z zastrzeżeniem pewnych warunków)

Czekamy na twoje apelacje!

Margarita Denisova, zagraniczny pośrednik nieruchomości VRC

