Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Kartagena
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Ogród

Domy Szeregowe z ogrodem w Kartagena, Hiszpania

Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Szeregowiec w Kartagena, Hiszpania
Szeregowiec
Kartagena, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 79 m²
Nowe apartamenty 50 metrów od plaży w La Bahrahia Cartagena Exclusive nieruchomości na wybrz…
$299,557
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Kartagena, Hiszpania

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się