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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Kantabria, Hiszpania

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1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Cueto, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Cueto, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 1/4
Piękne, nowoczesne mieszkanie z dużym tarasem, basenem społecznościowym i obiektami fitness …
$363,507
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parametry nieruchomości w Kantabria, Hiszpania

z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
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