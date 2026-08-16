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Hotele na sprzedaż w Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania

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nieruchomości komercyjne
13
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1 obiekt total found
Hotel 13 200 m² w La Orotava, Hiszpania
Hotel 13 200 m²
La Orotava, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 13 200 m²
Kompleks trzech domów z plantacji winogron o powierzchni 13200 m2 jest na sprzedaż. Z tego t…
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