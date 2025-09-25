Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Bungalow z garażem na sprzedaż w Campo de Cartagena y Mar Menor, Hiszpania

Los Alcazares
24
San Pedro del Pinatar
60
Torre-Pacheco
20
Kartagena
8
2 obiekty total found
Bungalow 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Piętro 2/2
$354,000
Zostaw prośbę
Bungalow 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Bungalow 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Piętro 1/2
$318,589
Zostaw prośbę
