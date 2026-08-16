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Wille na sprzedaż w Barcelones, Hiszpania

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Barcelona
13
Badalona
4
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17 obiektów total found
Willa w Barcelona, Hiszpania
Willa
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 900 m²
Nowoczesny duży dom położony w elitarnej dzielnicy Pedralbes w Barcelonie. Obiekt oferuje ni…
$10,47M
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Willa w Barcelona, Hiszpania
Willa
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 1 216 m²
W jednej z najbardziej ekskluzywnych i mieszkalnych dzielnic Pedralbes jest ta nowo wybudowa…
$23,47M
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Willa w Barcelona, Hiszpania
Willa
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 782 m²
Luksusowa rezydencja w Barcelonie, w elitarnej dzielnicy miasta - Sant Gervasi. Powierzchnia…
$5,85M
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Willa w Barcelona, Hiszpania
Willa
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 1 337 m²
Kompleks apartamentów turystycznych znajduje się w odległości 1 minuty spacerem od parku Güe…
$6,32M
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Willa w Barcelona, Hiszpania
Willa
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 9
Powierzchnia 706 m²
Wspaniały dwupiętrowy dom, otoczony pięknym ogrodem i zielonym dachem (ogrodem) na dachu, gd…
$3,46M
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Willa w Barcelona, Hiszpania
Willa
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 7
Powierzchnia 900 m²
Nowoczesny duży dom położony w elitarnej dzielnicy Pedralbes w Barcelonie. Obiekt oferuje ni…
$11,70M
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Barcelona, Hiszpania
Willa
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 8
Powierzchnia 520 m²
Dom w parku naturalnym na Costa Garraf w pobliżu miasta Sitges. Unikalny obszar, otoczony na…
$4,58M
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Willa w Barcelona, Hiszpania
Willa
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 650 m²
Sprzedaż naprawdę unikalnej nieruchomości znajduje się na szczycie, w doskonałej dzielnicy m…
$3,51M
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Willa w Badalona, Hiszpania
Willa
Badalona, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
Dom insert w mieście Badalona - najbliższe przedmieścia Barcelony. Położony 300 metrów od mo…
$877,681
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Willa w Barcelona, Hiszpania
Willa
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 686 m²
Willa w elitarnej dzielnicy Barcelony. Położony w dzielnicy Pedralbes, obszarze prywatnych e…
$5,38M
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Willa w Barcelona, Hiszpania
Willa
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 214 m²
Dom do renowacji w elitarnej okolicy Pedralbes z pięknym widokiem i licencji turystycznej. N…
$2,11M
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Willa w Badalona, Hiszpania
Willa
Badalona, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 314 m²
Dom w dzielnicy Pep Ventura w Badalonie na przedmieściach Barcelony. Całkowita powierzchnia …
$739,375
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Willa w Barcelona, Hiszpania
Willa
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 11
Powierzchnia 800 m²
Rezydencja w elitarnej dzielnicy miasta Sant Gervasi - Bonanov, Barcelona.Powierzchnia domu …
$4,62M
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Willa w Badalona, Hiszpania
Willa
Badalona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Dom insert w mieście Badalona - najbliższe przedmieścia Barcelony. Położony 300 metrów od mo…
$871,433
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Willa w Barcelona, Hiszpania
Willa
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 216 m²
W jednej z najbardziej ekskluzywnych i mieszkalnych dzielnic Pedralbes jest ta nowo wybudowa…
$23,24M
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Willa w Barcelona, Hiszpania
Willa
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 214 m²
Dom do renowacji w elitarnej okolicy Pedralbes z pięknym widokiem i licencji turystycznej. N…
$2,09M
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Willa w Badalona, Hiszpania
Willa
Badalona, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 2 000 m²
Podróż z Barcelony zajmie tylko 20 minut. I oto jesteś w przytulnym miejscu zwanym Mas Ram. …
$9,30M
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Parametry nieruchomości w Barcelones, Hiszpania

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