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Mieszkania na sprzedaż w Barcelones, Hiszpania

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Barcelona
140
Badalona
12
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154 obiekty total found
Mieszkanie 5 pokojów w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Barcelona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 492 m²
Liczba kondygnacji 27
Apartamenty na Alei Diagonal w Barcelonie, Blisko Plaży i Centrum Handlowego Rejon Diagonal …
$6,49M
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Mieszkanie 3 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Penthouse położony na 15 piętrze w jednym z najbardziej symbolicznych budynków w dzielnicy D…
$4,10M
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Mieszkanie 6 pokojów w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 6 pokojów
Barcelona, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 243 m²
Liczba kondygnacji 6
Przestronny Apartament z Wysokiej Jakości Wykończeniem w Les Corts, Barcelona Avenida Diagon…
$1,59M
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It Is RealtyIt Is Realty
Penthouse 5 pokojów w Barcelona, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Barcelona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 248 m²
Piętro 4/5
Apartamenty w Pobliżu Passeig de Gràcia i Budynków Gaudiego w Barcelonie Dzielnica Eixample …
$5,01M
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Mieszkanie 6 pokojów w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 6 pokojów
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 275 m²
Imponujący duplex o powierzchni 310 m2 z wewnętrznymi pokojami i tarasami o powierzchni 80 m…
$1,98M
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Mieszkanie 5 pokojów w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Apartament z tarasem w Finca Regia w okolicy Sant Gervasi - Galvany.Apartament na sprzedaż z…
$1,39M
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TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Badalona, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Badalona, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 128 m²
Apartamenty w kompleksie w budowie w mieście Badalona na przedmieściach Barcelony. Kompleks …
$669,378
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Mieszkanie 3 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Apartment on Aribau Street, BarcelonaSpacious apartment with an area of 116 m² after a major…
$915,065
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Mieszkanie 7 pokojów w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 7 pokojów
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 7
Powierzchnia 355 m²
Atiko w elitarnej dzielnicy Sant Gervasi- Galvan miasta Barcelona. Budynek słynnego architek…
$2,52M
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Mieszkanie 4 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 153 m²
Ostatni dwupoziomowy apartament z własnym ogrodem na sprzedaż w nowym kompleksie mieszkalnym…
$1,11M
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Mieszkanie 6 pokojów w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 6 pokojów
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 280 m²
Odnowiony apartament na sprzedaż w Pedralbes! Położony na trzecim piętrze z windą, w jednym …
$3,29M
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Mieszkanie 3 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Exclusive penthouse with private terraceDiscover this stunning penthouse in one of the area'…
$925,234
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Mieszkanie 3 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 152 m²
Kluczowe korzyści: - Położony zaledwie 30 metrów od Diagonal Avenue i kilka kroków od France…
$1,47M
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Mieszkanie 3 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 113 m²
Apartament z widokiem na morze w jednym z najlepszych kompleksów Diagonal Mar - Illa del Lac…
$1,11M
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Mieszkanie 4 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 237 m²
Ten wyjątkowy apartament jest na sprzedaż w słynnym Paseo de Gracia, tuż obok słynnego domu …
$4,11M
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Mieszkanie 2 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 67 m²
Światło, przestrzeń i harmonia z naturąTen kompleks mieszkalny oferuje nowoczesną przestrzeń…
$457,708
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Mieszkanie 3 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 134 m²
Kompleks jest w budowie w elitarnej dzielnicy Sarria - Sant Gervasi, Barcelona. Termin upływ…
$1,42M
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Mieszkanie 3 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 77 m²
Światło, przestrzeń i harmonia z naturąTen kompleks mieszkalny oferuje nowoczesną przestrzeń…
$604,410
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Mieszkanie 2 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty Blisko Sklepów, Kultury i Życia Miejskiego w Barcelonie Okolica słynie z bogactw…
$1,44M
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Mieszkanie 3 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Stylowy apartament z panoramicznym widokiem na morze w jednym z najlepszych kompleksów Diago…
$1,93M
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Mieszkanie 4 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 128 m²
Ten kompleks mieszkalny posiada 100 unikalnych apartamentów: od eleganckich apartamentów do …
$1,86M
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Mieszkanie 3 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 176 m²
Apartament z widokiem na morze i miasto w jednym z najlepszych kompleksów dzielnicy Diagonal…
$1,63M
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Mieszkanie 3 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Unikalna lokalizacja na skrzyżowaniu ulic Rambla de Catalonia, Paseo de Gracia i Avenida Dia…
$2,15M
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Mieszkanie w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie
Barcelona, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Odkryj zwierzchność luksusowego wybrzeża mieszkającego w Denii, uroczego miasta na hiszpańsk…
$299,621
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Mieszkanie 3 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 123 m²
Nowy kompleks mieszkalny 15 apartamentów w dzielnicy San Andreu. Różne układy obejmują od je…
$643,632
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Mieszkanie 2 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 69 m²
São Boi de Llobregat, położony zaledwie 15 km od centrum Barcelony i 6 km od lotniska El Pra…
$489,700
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Mieszkanie 4 pokoi w Badalona, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Badalona, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 114 m²
Nowy projekt mieszkalny obejmuje 206 nowoczesnych apartamentów rozmieszczonych po siedmiu we…
$729,986
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Mieszkanie 5 pokojów w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 273 m²
Premium architektoniczny klejnot w Jardines de Tokio, Pedralbes Główne zalety: - Każdy, kto …
$3,22M
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Mieszkanie 4 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 140 m²
Nowy odnowiony luksusowy apartament w Parku Turo w Barcelonie. Apartament znajduje się na ci…
$1,93M
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Mieszkanie 3 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 95 m²
Apartament na ulicy Avinguda Josep Tarradellas w okolicy NOVA ESQUERRA DE L 'EIXAMPLE. Powie…
$616,146
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Typy nieruchomości w Barcelones.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Barcelones, Hiszpania

z Ogród
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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