Kompleks mieszkalny ZK Dvizenie Govorovo

Lokalizacja kompleksu: Na pierwszych piętrach kompleksu ruchu. Będzie miała własną infrastrukturę handlową. Mieszkańcy kompleksu zawsze będą mogli delektować się kawą z ulubionej kawiarni, udać się do Minimarketu po mleko w drodze do domu i pobiec do apteki. W stoczni bez samochodów stworzy idealną atmosferę do relaksu i komunikacji z sąsiadami. Każdy podjazd będzie wyposażony w pokój do przechowywania rowerów i wózków, a właściciele psów zawsze będą w stanie umyć łapy swojego zwierzaka w specjalnie wyznaczonym pokoju. W każdym apartamencie podłączony podstawowy pakiet "Smart apartment" zapomnij o zmartwieniu wyciekiem; skonfigurować swoje scenariusze zarządzania urządzeniami i elektrycznością; komunikować się z głosem "Smart apartment". Dostępność transportu: 25 minut spacerem do metra Govorovo, 5 minut spacerem przystanek autobusowy, gdzie w zaledwie 9 minut autobus zabierze Cię do m. Troparevo albo Warm Stan. Infrastruktura wewnętrzna: Kompleks ruchu. Goworovo znajduje się na granicy Nowej Moskwy i prestiżowego South- West stolicy, co oznacza, że lokalizacja ta ma wiele zalet dla przyszłych mieszkańców. Tutaj i bliskość słynnych uniwersytetów w South- West, i założony klaster handlowy, i wszystkie zalety Nowej Moskwy z nowych szkół, ośrodków sportowych, parków technologicznych i centrów biznesowych. Droga do RUDN, MIREA lub MGIMO zajmuje nie więcej niż 20 minut samochodem. W pobliżu kompleksu zbudowano już nowe gimnazjum, a w odległości spaceru znajdują się szkoły oceniające. Droga do Mega Warm Stan lub Food City będzie około 15 minut. I do stoku narciarskiego Novo- Peredelkino, aby uzyskać nie więcej niż 20 minut.