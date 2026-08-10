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Kup mieszkanie w Estombar e Parchal, Portugalia

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Estombar
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10 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Estombar, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$557,788
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Mieszkanie 4 pokoi w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$1,76M
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Mieszkanie 2 pokoi w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$1,10M
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Mieszkanie 1 pokój w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Estombar, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$697,235
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Mieszkanie 3 pokoi w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$1,32M
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Mieszkanie 2 pokoi w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$879,225
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Mieszkanie 1 pokój w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Estombar, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$627,511
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Mieszkanie 2 pokoi w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 93 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$989,128
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Mieszkanie 4 pokoi w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$2,11M
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Mieszkanie 2 pokoi w Lagoa, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Semi-contemporary style apartment, overlooking the pool and the Monchique mountains, set in …
$316,992
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Typy nieruchomości w Estombar e Parchal.

1 pokojowe
2 pokojowe

Parametry nieruchomości w Estombar e Parchal, Portugalia

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