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Kup mieszkanie w Tavira, Portugalia

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35 obiektów total found
Mieszkanie w Tavira, Portugalia
Mieszkanie
Tavira, Portugalia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Górne piętro T- 0 apartament w samym sercu Cabanas i 150 metrów od morza i promenady, z unik…
$298,911
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Mieszkanie 2 pokoi w Tavira, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Tavira, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Zapraszamy do tego wspaniałego nowego dwupokojowego mieszkania w tętniącym życiem nadmorskim…
$591,961
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Mieszkanie 2 pokoi w Tavira, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Tavira, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
2 pokojowe mieszkanie 88 m2, balkon 22 m2, w nowym ekskluzywnym apartamencie, który łączy zi…
$421,903
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Tavira, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Tavira, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Zapraszamy do tego wspaniałego nowego dwupokojowego mieszkania w tętniącym życiem nadmorskim…
$580,239
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Mieszkanie 2 pokoi w Cabanas de Tavira, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cabanas de Tavira, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 144 m²
2 pokojowe mieszkanie o łącznej powierzchni 144 metrów kwadratowych (116 metrów kwadratowych…
$425,214
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Mieszkanie 2 pokoi w Tavira, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Tavira, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Zapraszamy do tego wspaniałego nowego dwupokojowego mieszkania w tętniącym życiem nadmorskim…
$886,183
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Mieszkanie 2 pokoi w Cabanas de Tavira, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cabanas de Tavira, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 131 m²
Ciesz się komfortem nowego budynku w Tavira - nowy apartament z 2 sypialniami o łącznej powi…
$404,565
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Mieszkanie 3 pokoi w Tavira, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Tavira, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Przedstawiamy luksusowy apartament z trzema sypialniami na parterze w nowoczesnym budynku w …
$410,270
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Mieszkanie 3 pokoi w Tavira, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Tavira, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Przedstawiamy luksusowy apartament z trzema sypialniami na pierwszym piętrze w nowoczesnym b…
$457,158
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Mieszkanie 2 pokoi w Cabanas de Tavira, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cabanas de Tavira, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Kompleks mieszkalny składający się z siedmiu apartamentów typu T0 + 1, T1, T1 + 1 i T2 jest …
$461,204
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Mieszkanie 1 pokój w Tavira, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Tavira, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 71 m²
Nowe mieszkanie w prywatnym apartamencie w Tavira, Algarve.Apartament posiada budynek w kuch…
$404,565
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Mieszkanie 2 pokoi w Tavira, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Tavira, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
To górne piętro dwupokojowe mieszkanie na sprzedaż w Cabanas de Tavira jest częścią nowego c…
$697,459
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Mieszkanie 2 pokoi w Cabanas de Tavira, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cabanas de Tavira, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks mieszkalny składający się z siedmiu apartamentów typu T0 + 1, T1, T1 + 1 i T2 jest …
$468,271
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Mieszkanie 2 pokoi w Tavira, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Tavira, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
To dwie sypialnie, apartament na najwyższym piętrze na sprzedaż w Cabanas de Tavira jest czę…
$656,432
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Mieszkanie 1 pokój w Tavira, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Tavira, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 71 m²
Nowe mieszkanie w prywatnym apartamencie w Tavira, Algarve.Apartament posiada budynek w kuch…
$406,631
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Mieszkanie 1 pokój w Tavira, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Tavira, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Zapraszamy do tego wspaniałego nowego jednopokojowego mieszkania w tętniącym życiem nadmorsk…
$427,853
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Mieszkanie 3 pokoi w Tavira, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Tavira, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Wprowadzenie luksusowego mieszkania z trzema sypialniami górne piętro w nowoczesnym budynku …
$726,764
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Mieszkanie 3 pokoi w Tavira, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Tavira, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 139 m²
Wprowadzenie luksusowego mieszkania z trzema sypialniami górne piętro w nowoczesnym budynku …
$808,818
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Mieszkanie 3 pokoi w Tavira, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Tavira, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 104 m²
3 pokojowe mieszkanie o powierzchni 104 metrów kwadratowych, dwa balkony 3 i 6 metrów kwadra…
$508,596
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Mieszkanie 2 pokoi w Tavira, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Tavira, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 86 m²
Apartament z 2 sypialniami o powierzchni 86 m2, balkon o powierzchni 6 i 3 m2 w nowym komple…
$369,888
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Mieszkanie 3 pokoi w Tavira, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Tavira, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Zapraszamy do tego wspaniałego nowego trzypokojowego mieszkania w tętniącym życiem nadmorski…
$984,648
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Mieszkanie 2 pokoi w Cabanas de Tavira, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cabanas de Tavira, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 108 m²
Nowy apartament na sprzedaż, z tarasem o powierzchni 26 m2, zbudowany z wysokiej jakości mat…
$387,226
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Mieszkanie 2 pokoi w Tavira, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Tavira, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 88 m²
2 pokojowe mieszkanie 88 m2, balkon 22 m2, w nowym ekskluzywnym apartamencie, który łączy zi…
$421,903
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Mieszkanie 2 pokoi w Tavira, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Tavira, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Nowy apartament z dwiema sypialniami na sprzedaż w Cabanas de Tavira, w prywatnym apartamenc…
$586,100
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Mieszkanie 2 pokoi w Cabanas de Tavira, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Cabanas de Tavira, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Nowy apartament T1 + 1 w trzypiętrowym budynku z dwoma windami.Złożony z:W pełni wyposażona …
$496,337
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Mieszkanie 1 pokój w Cabanas de Tavira, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Cabanas de Tavira, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 76 m²
Nowy apartament z 1 sypialnią i tarasem w kompleksie mieszkalnym z basenem, garażem i spiżar…
$453,103
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Mieszkanie 1 pokój w Tavira, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Tavira, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Wprowadzenie luksusowego mieszkania z jedną sypialnią na pierwszym piętrze w nowoczesnym bud…
$339,938
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Mieszkanie 1 pokój w Cabanas de Tavira, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Cabanas de Tavira, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 76 m²
Nowy apartament z 1 sypialnią i tarasem w kompleksie mieszkalnym z basenem, garażem i spiżar…
$450,801
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Kawalerka 3 pokoi w Tavira, Portugalia
Kawalerka 3 pokoi
Tavira, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 283 m²
Ten nowy trzypokojowy dom w Tavira oferuje doskonałą lokalizację, w odległości spaceru do ni…
$902,594
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Mieszkanie 3 pokoi w Tavira, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Tavira, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 86 m²
Excellent development located just a few minutes walk from the centre of the historic town o…
$602,287
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Parametry nieruchomości w Tavira, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
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