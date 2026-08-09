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Penthouse na Sprzedaż w Faro, Portugalia

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Loule
6
Quarteira
6
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10 obiektów total found
Penthouse w Loule, Portugalia
Penthouse
Loule, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 142 m²
Penthouse - 3 pokojowe mieszkanie o powierzchni 142 m2, nowy, z 2 miejscami parkingowymi, ba…
$1,91M
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Penthouse w Albufeira, Portugalia
Penthouse
Albufeira, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 188 m²
Te eleganckie apartamenty są kwadratowe. 178 & ndash; 188 m2, w tym elitarnej kuchni i salon…
$1,61M
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Penthouse w Loule, Portugalia
Penthouse
Loule, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 147 m²
Wspaniały luksusowy obiekt położony w słynnym złotym trójkącie. Usytuowany w odległości krót…
$2,54M
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TekceTekce
Penthouse 5 pokojów w Carvoeiro, Portugalia
Penthouse 5 pokojów
Carvoeiro, Portugalia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 369 m²
Liczba kondygnacji 2
Położony w jednym z najbardziej pożądanych miejsc na świecie, ten apartament typu penthouse …
$2,58M
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Penthouse w Loule, Portugalia
Penthouse
Loule, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Wspaniały, luksusowy kompleks mieszkalny w słynnym Złotym Trójkącie. W odległości spaceru od…
$1,89M
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Penthouse w Loule, Portugalia
Penthouse
Loule, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
Wspaniały, luksusowy kompleks mieszkalny w słynnym Złotym Trójkącie. W odległości spaceru od…
$2,64M
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Penthouse w Loule, Portugalia
Penthouse
Loule, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
Wspaniały, luksusowy kompleks mieszkalny w słynnym Złotym Trójkącie. W odległości spaceru od…
$2,54M
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Penthouse w Loule, Portugalia
Penthouse
Loule, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Wspaniały, luksusowy kompleks mieszkalny w słynnym Złotym Trójkącie. W odległości spaceru od…
$2,32M
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Penthouse w Faro, Portugalia
Penthouse
Faro, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 176 m²
We present an exclusive development comprising 38 luxury flats, available in 2, 3, 4 and 4+1…
$1,15M
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Penthouse w Lagoa, Portugalia
Penthouse
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 216 m²
Położony w jednym z najbardziej pożądanych miejsc na świecie, ten apartament jest prawdziwym…
$2,90M
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Parametry nieruchomości w Faro, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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