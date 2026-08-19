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Kup mieszkanie w Lagoa e Carvoeiro, Portugalia

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13 obiektów total found
Kawalerka 2 pokoi w Carvoeiro, Portugalia
Kawalerka 2 pokoi
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Położony zaledwie 40 minut od międzynarodowego lotniska Faro, 5-gwiazdkowy ośrodek w Algarve…
$608,958
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Mieszkanie 2 pokoi w Lagoa, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
2 pokojowe mieszkanie w luksusowym rozwoju w Carvoeiro ze wspaniałym widokiem na morze, w po…
$738,596
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Kawalerka w Carvoeiro, Portugalia
Kawalerka
Carvoeiro, Portugalia
Powierzchnia 87 m²
Studio 87 m2 z tarasem 9 m2 w domu w zamkniętym kompleksie Carvoeira Gardens.Carvoeiro Garde…
$405,107
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Mieszkanie 2 pokoi w Lagoa, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
2 pokojowe mieszkanie w luksusowym rozwoju w Carvoeiro ze wspaniałym widokiem na morze, w po…
$738,596
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Mieszkanie 2 pokoi w Carvoeiro, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 82 m²
Mieszkanie z sypialniami 2 o powierzchni 82 m2, całkowicie nowe, z parkingiem i balkonem   p…
$578,724
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Mieszkanie 4 pokoi w Lagoa, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 216 m²
Penthouse T4, Alfanzina, Lagoa4 Penthouse sypialnia znajduje się w prestiżowym rozwoju w dos…
$2,84M
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Carvoeiro, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
1 bedroom apartment in a luxury development in Carvoeiro with magnificent views, near the be…
$475,490
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Mieszkanie 2 pokoi w Carvoeiro, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Apartament z 1 sypialnią w luksusowej inwestycji w Carvoeiro ze wspaniałymi widokami, w pobl…
$686,818
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Mieszkanie w Carvoeiro, Portugalia
Mieszkanie
Carvoeiro, Portugalia
Powierzchnia 2 697 m²
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 5 pokojów w Carvoeiro, Portugalia
Penthouse 5 pokojów
Carvoeiro, Portugalia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 369 m²
Liczba kondygnacji 2
Położony w jednym z najbardziej pożądanych miejsc na świecie, ten apartament typu penthouse …
$2,58M
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Mieszkanie 1 pokój w Lagoa, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
1 pokojowe mieszkanie w centrum miasta Lagoa, w pobliżu wszelkiego rodzaju usług i handlu. …
$132,080
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Mieszkanie 3 pokoi w Carvoeiro, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Carvoeiro, Portugalia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Piętro 3
Położony w jednym z najbardziej pożądanych miejsc na świecie, ten 2-pokojowy apartament to p…
$679,965
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Mieszkanie 2 pokoi w Carvoeiro, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
2 bedroom apartment in a luxury development in Carvoeiro with magnificent sea views, near th…
$581,154
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Typy nieruchomości w Lagoa e Carvoeiro.

2 pokojowe

Parametry nieruchomości w Lagoa e Carvoeiro, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
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Luksusowe
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