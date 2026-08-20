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Kup mieszkanie w Sao Bras de Alportel, Portugalia

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22 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Sao Bras de Alportel, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Sao Bras de Alportel, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 126 m²
Nowy apartament z 3 sypialniami w odległości krótkiego spaceru od centrum São Brás de Alport…
$383,115
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Mieszkanie 6 pokojów w Sao Bras de Alportel, Portugalia
Mieszkanie 6 pokojów
Sao Bras de Alportel, Portugalia
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 319 m²
Piętro 3
Luksusowy apartament typu T5 Duplex, charakteryzujący się nowoczesną architekturą i wyrafino…
$478,141
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Mieszkanie 5 pokojów w Sao Bras de Alportel, Portugalia
Mieszkanie 5 pokojów
Sao Bras de Alportel, Portugalia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 232 m²
Piętro 1
Luksusowy apartament T4, charakteryzujący się nowoczesną architekturą i wyrafinowanymi wykoń…
$383,378
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 4 pokoi w Sao Bras de Alportel, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Sao Bras de Alportel, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Mieszkanie w pierwszej fazie budowy, składające się z holu wejściowego, czterech sypialni, ł…
$397,298
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Mieszkanie 3 pokoi w Sao Bras de Alportel, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Sao Bras de Alportel, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Apartment in the initial phase of construction, located on the Ground floor of building with…
$316,993
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Mieszkanie 4 pokoi w Sao Bras de Alportel, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Sao Bras de Alportel, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Ten apartament w cichej i spokojnej okolicy w São Brás de Alportel ma 4 sypialnie i 3 łazien…
$454,181
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TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Sao Bras de Alportel, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Sao Bras de Alportel, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 167 m²
New apartment, on the second and last floor. It consists of entrance hall, service bathroo…
$430,054
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Mieszkanie 2 pokoi w Sao Bras de Alportel, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Sao Bras de Alportel, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
In the beautiful village of São Brás de Alportel, a new development is born. This apartment …
$240,915
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Mieszkanie 4 pokoi w Sao Bras de Alportel, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Sao Bras de Alportel, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 206 m²
Luksusowy apartament T4 z nowoczesną architekturą i wykwintne wykończenia. Ten obiekt posiad…
$424,098
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Mieszkanie 3 pokoi w Sao Bras de Alportel, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Sao Bras de Alportel, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Apartment in initial phase of construction, located on the ground floor of building with fou…
$321,748
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Mieszkanie 2 pokoi w Sao Bras de Alportel, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Sao Bras de Alportel, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
In the beautiful village of São Brás de Alportel, a new development is born. This apartment …
$264,161
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Mieszkanie 5 pokojów w Sao Bras de Alportel, Portugalia
Mieszkanie 5 pokojów
Sao Bras de Alportel, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 264 m²
Luksusowy apartament T5 Duplex z nowoczesną architekturą i wykwintne wykończenia. Ten obiekt…
$530,993
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Mieszkanie 4 pokoi w Sao Bras de Alportel, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Sao Bras de Alportel, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 204 m²
Luksusowy apartament T4 z nowoczesną architekturą i wykwintne wykończenia. Ten obiekt posiad…
$424,098
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Mieszkanie 3 pokoi w Sao Bras de Alportel, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Sao Bras de Alportel, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Apartment in initial phase of construction consisting of entrance hall, three bedrooms, two …
$299,030
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Mieszkanie 4 pokoi w Sao Bras de Alportel, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Sao Bras de Alportel, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 201 m²
Apartment 4 Duplex new, consisting of two floors. On the ground floor we have a bedroom, a…
$482,886
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Mieszkanie 3 pokoi w Sao Bras de Alportel, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Sao Bras de Alportel, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Three bedroom apartment in early construction phase, composed of an entrance hall, three bed…
$308,540
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Mieszkanie 5 pokojów w Sao Bras de Alportel, Portugalia
Mieszkanie 5 pokojów
Sao Bras de Alportel, Portugalia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 258 m²
Luksusowy apartament T5 Duplex z nowoczesną architekturą i wykwintne wykończenia. Ten obiekt…
$557,717
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Mieszkanie 4 pokoi w Sao Bras de Alportel, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Sao Bras de Alportel, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 264 m²
This apartment in a quiet and peaceful area in São Brás de Alportel has 4 bedrooms and 3 bat…
$509,977
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Mieszkanie 4 pokoi w Sao Bras de Alportel, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Sao Bras de Alportel, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Mieszkanie w pierwszej fazie budowy, składające się z holu wejściowego, czterech sypialni, ł…
$411,034
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Mieszkanie 4 pokoi w Sao Bras de Alportel, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Sao Bras de Alportel, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Mieszkanie w pierwszej fazie budowy, składające się z holu wejściowego, czterech sypialni, ł…
$418,431
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Mieszkanie 2 pokoi w Sao Bras de Alportel, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Sao Bras de Alportel, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
In the beautiful village of São Brás de Alportel, a new development is born. This apartment …
$264,161
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Mieszkanie 2 pokoi w Sao Bras de Alportel, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Sao Bras de Alportel, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
In the beautiful village of São Brás de Alportel, a new development is born. This apartment …
$235,632
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