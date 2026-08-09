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Kup mieszkanie w Lagoa, Portugalia

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Ferragudo
17
Lagoa e Carvoeiro
13
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54 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$1,76M
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Mieszkanie 2 pokoi w Carvoeiro, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 82 m²
Mieszkanie z sypialniami 2 o powierzchni 82 m2, całkowicie nowe, z parkingiem i balkonem   p…
$577,950
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Mieszkanie 1 pokój w Ferragudo, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Ferragudo, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Ten wyjątkowy nowy rozwój oferuje szeroki zakres rezydencji od 1 do 4 sypialni. Jego uderzaj…
$981,131
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Mieszkanie 2 pokoi w Ferragudo, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Ferragudo, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Wspaniały apartament umieszczony w luksusowej strzeżonej społeczności, spokojnej okolicy, w …
$614,512
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Mieszkanie 2 pokoi w Ferragudo, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Ferragudo, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Ten wyjątkowy nowy rozwój oferuje od 1 do 4 pokojów. Jego uderzająca architektura płynnie mi…
$1,20M
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Mieszkanie 3 pokoi w Ferragudo, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Ferragudo, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Wspaniały apartament umieszczony w luksusowej strzeżonej społeczności, spokojnej okolicy, w …
$779,957
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Mieszkanie 1 pokój w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Estombar, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$557,788
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Mieszkanie 1 pokój w Ferragudo, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Ferragudo, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Ten wyjątkowy nowy rozwój oferuje od 1 do 4 pokojów. Jego uderzająca architektura płynnie mi…
$872,117
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Mieszkanie 2 pokoi w Porches, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Porches, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 99 m²
Nowe mieszkanie z sypialniami 2 99 mkw. i   taras do kompleksu mieszkalnego One Porches. Prz…
$343,591
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Mieszkanie 1 pokój w Ferragudo, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Ferragudo, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Ten wyjątkowy nowy rozwój oferuje od 1 do 4 pokojów. Jego uderzająca architektura płynnie mi…
$622,438
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Mieszkanie 2 pokoi w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$879,225
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Mieszkanie 2 pokoi w Lagoa, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
2 pokojowe mieszkanie w luksusowym rozwoju w Carvoeiro ze wspaniałym widokiem na morze, w po…
$738,596
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Mieszkanie 2 pokoi w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 93 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$989,128
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Kawalerka w Carvoeiro, Portugalia
Kawalerka
Carvoeiro, Portugalia
Powierzchnia 87 m²
Studio 87 m2 z tarasem 9 m2 w domu w zamkniętym kompleksie Carvoeira Gardens.Carvoeiro Garde…
$404,565
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Mieszkanie 2 pokoi w Ferragudo, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Ferragudo, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 81 m²
Wspaniały apartament umieszczony w luksusowej strzeżonej społeczności, spokojnej okolicy, w …
$555,424
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Mieszkanie 4 pokoi w Ferragudo, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Ferragudo, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Ten wyjątkowy nowy rozwój oferuje od 1 do 4 pokojów. Jego uderzająca architektura płynnie mi…
$1,75M
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Mieszkanie 2 pokoi w Ferragudo, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Ferragudo, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Ten wyjątkowy nowy rozwój oferuje szeroki zakres rezydencji od 1 do 4 sypialni. Jego uderzaj…
$1,75M
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Mieszkanie 2 pokoi w Ferragudo, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Ferragudo, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Ten wyjątkowy nowy rozwój oferuje od 1 do 4 pokojów. Jego uderzająca architektura płynnie mi…
$1,20M
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Mieszkanie 2 pokoi w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$1,10M
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Mieszkanie 4 pokoi w Ferragudo, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Ferragudo, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Ten wyjątkowy nowy rozwój oferuje od 1 do 4 pokojów. Jego uderzająca architektura płynnie mi…
$2,10M
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Mieszkanie 2 pokoi w Ferragudo, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Ferragudo, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 95 m²
Wspaniały apartament umieszczony w luksusowej strzeżonej społeczności, spokojnej okolicy, w …
$579,059
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Mieszkanie 1 pokój w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Estombar, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$627,511
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Mieszkanie 3 pokoi w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$1,32M
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Mieszkanie 4 pokoi w Lagoa, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 216 m²
Penthouse T4, Alfanzina, Lagoa4 Penthouse sypialnia znajduje się w prestiżowym rozwoju w dos…
$2,84M
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Mieszkanie 2 pokoi w Ferragudo, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Ferragudo, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Wspaniały apartament umieszczony w luksusowej strzeżonej społeczności, spokojnej okolicy, w …
$638,147
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Kawalerka 2 pokoi w Carvoeiro, Portugalia
Kawalerka 2 pokoi
Carvoeiro, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Położony zaledwie 40 minut od międzynarodowego lotniska Faro, 5-gwiazdkowy ośrodek w Algarve…
$608,958
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Mieszkanie 2 pokoi w Lagoa, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Lagoa, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
2 pokojowe mieszkanie w luksusowym rozwoju w Carvoeiro ze wspaniałym widokiem na morze, w po…
$738,596
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Mieszkanie 4 pokoi w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Estombar, Portugalia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$2,11M
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Mieszkanie 2 pokoi w Ferragudo, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Ferragudo, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Wspaniały apartament umieszczony w luksusowej strzeżonej społeczności, spokojnej okolicy, w …
$649,965
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Mieszkanie 1 pokój w Estombar, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Estombar, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Kwinta Heights: The New Luxury Development in the AlgarveMamy przyjemność wprowadzić Quinta …
$697,235
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Typy nieruchomości w Lagoa.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Lagoa, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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