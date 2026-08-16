Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Alcantarilha e Pera
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Kup mieszkanie w Alcantarilha e Pera, Portugalia

;
Alcantarilha
4
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Alcantarilha, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Alcantarilha, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 138 m²
Położony w prestiżowym krajobrazie kurortu golfowego w Alcantarilha, to wyjątkowe 2 + 1 poko…
$644,710
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Alcantarilha, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Alcantarilha, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Ten wspaniały dwupokojowy apartament na parterze znajduje się w prestiżowym Amendoeira Golf …
$457,158
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Alcantarilha, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Alcantarilha, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 138 m²
To 2 + 1 pokojowe mieszkanie na sprzedaż znajduje się w highly-end golf resort w Alcantarilh…
$580,239
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 2 pokoi w Alcantarilha, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Alcantarilha, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
Zupełnie nowe mieszkanie z sypialniami 2 o powierzchni 110 metrów kwadratowych. Z tarasem w …
$341,285
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Alcantarilha e Pera.

2 pokojowe

Parametry nieruchomości w Alcantarilha e Pera, Portugalia

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się