Kompleks mieszkalny Los Angeles

Los Angeles - Seafront Living in the Gulf of Morphou 🌊☀️✨

Los Angeles to nowy kompleks kurortów wielkoskalowych położony bezpośrednio na brzegu morza w Zatoce Morphou, w spokojnej części Gaziveren, na Cyprze Północnym.

Ta słabo zaludniona i ekologicznie czysta lokalizacja przyciąga kupców, którzy cenią sobie naturę, prywatność i nadmorski komfort 🌴

Kompleks znajduje się w odległości spaceru od piaszczystej plaży i Gaziveren centrum miasta.

-

📐 Informacje ogólne

• Łączna powierzchnia budynku - 6,895 m2

• 1 blok mieszkalny

• 268 apartamentów

Gaziveren jest znany jako "Citrus Capital" 🍊 Cypru i gospodarzy słynnych festiwali pomarańczy.

Obszar ten szybko się rozwija, wraz z rozwojem infrastruktury i wciąż przystępnymi cenami nieruchomości - tworząc silny potencjał inwestycyjny 📈

-

📍 Odległość

• Girne - 47 km

• Lefkoşa - 53 km

• Iskele - 117 km

-

🌴 Złożona infrastruktura

Los Angeles oferuje pełen resort stylu życia:

🏊 Basen odkryty

🏊‍♂️ Kryty basen ogrzewany

🎢 Park wodny

🏋️ Centrum fitness

Uzasadnienie Sauna / Hammam

🎠 Plac zabaw dla dzieci

🚗 Parking zamknięty

🚖 Usługi taxi i transferu

🏖 Wyposażony prywatny pas plażowy

-

✨ Unikalne funkcje

🌅 Basen na dachu z widokiem na Morze Śródziemne

🍽 Restauracja znajduje się na 11 piętrze

🌿 Tarasy kaskadowe zaczynające się od 5. piętra

🌺 Apartamenty na parterze z prywatnym ogrodem o powierzchni 10 m2

💦 Jacuzzi na tarasach

Prawdziwe wakacje atmosfera przez cały rok ☀️🌊

-

🏠 Typy apartamentów

Studio (1 + 0)

Powierzchnia całkowita - 33 m2

Powierzchnia mieszkalna - 30.40 m2

Balkon - 2.80 m2

1 + 1

Powierzchnia całkowita - 50 m2

Powierzchnia mieszkalna - 45 m2

Balkon - 5 m2

2 + 1

Powierzchnia całkowita - 87 m2

Powierzchnia mieszkalna - 78 m2

Balkony - 5,59 m2 i 3,20 m2

-

Los Angeles łączy życie przy plaży, nowoczesną architekturę i silny potencjał inwestycyjny 💎

Idealny zarówno dla stałego pobytu, jak i dochodów z wynajmu.