Kompleks mieszkalny Los Angeles

Los Angeles - Seafront Living in the Gulf of Morphou 🌊☀️✨
Los Angeles to nowy kompleks kurortów wielkoskalowych położony bezpośrednio na brzegu morza w Zatoce Morphou, w spokojnej części Gaziveren, na Cyprze Północnym.
Ta słabo zaludniona i ekologicznie czysta lokalizacja przyciąga kupców, którzy cenią sobie naturę, prywatność i nadmorski komfort 🌴
Kompleks znajduje się w odległości spaceru od piaszczystej plaży i Gaziveren centrum miasta.
-
📐 Informacje ogólne
• Łączna powierzchnia budynku - 6,895 m2
• 1 blok mieszkalny
• 268 apartamentów
Gaziveren jest znany jako "Citrus Capital" 🍊 Cypru i gospodarzy słynnych festiwali pomarańczy.
Obszar ten szybko się rozwija, wraz z rozwojem infrastruktury i wciąż przystępnymi cenami nieruchomości - tworząc silny potencjał inwestycyjny 📈
-
📍 Odległość
• Girne - 47 km
• Lefkoşa - 53 km
• Iskele - 117 km
-
🌴 Złożona infrastruktura
Los Angeles oferuje pełen resort stylu życia:
🏊 Basen odkryty
🏊♂️ Kryty basen ogrzewany
🎢 Park wodny
🏋️ Centrum fitness
Uzasadnienie Sauna / Hammam
🎠 Plac zabaw dla dzieci
🚗 Parking zamknięty
🚖 Usługi taxi i transferu
🏖 Wyposażony prywatny pas plażowy
-
✨ Unikalne funkcje
🌅 Basen na dachu z widokiem na Morze Śródziemne
🍽 Restauracja znajduje się na 11 piętrze
🌿 Tarasy kaskadowe zaczynające się od 5. piętra
🌺 Apartamenty na parterze z prywatnym ogrodem o powierzchni 10 m2
💦 Jacuzzi na tarasach
Prawdziwe wakacje atmosfera przez cały rok ☀️🌊
-
🏠 Typy apartamentów
Studio (1 + 0)
Powierzchnia całkowita - 33 m2
Powierzchnia mieszkalna - 30.40 m2
Balkon - 2.80 m2
1 + 1
Powierzchnia całkowita - 50 m2
Powierzchnia mieszkalna - 45 m2
Balkon - 5 m2
2 + 1
Powierzchnia całkowita - 87 m2
Powierzchnia mieszkalna - 78 m2
Balkony - 5,59 m2 i 3,20 m2
-
Los Angeles łączy życie przy plaży, nowoczesną architekturę i silny potencjał inwestycyjny 💎
Idealny zarówno dla stałego pobytu, jak i dochodów z wynajmu.