  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Lefke Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny Los Angeles

Kompleks mieszkalny Los Angeles

Kazivera, Cypr Północny
od
$99,078
VAT
BTC
1.1785148
ETH
61.7709968
USDT
97 957.0218845
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
23
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33369
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Lefke District
  • Miasto
    Lefke Belediyesi
  • Wioska
    Kazivera

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    15

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Los Angeles - Seafront Living in the Gulf of Morphou 🌊☀️✨

Los Angeles to nowy kompleks kurortów wielkoskalowych położony bezpośrednio na brzegu morza w Zatoce Morphou, w spokojnej części Gaziveren, na Cyprze Północnym.

Ta słabo zaludniona i ekologicznie czysta lokalizacja przyciąga kupców, którzy cenią sobie naturę, prywatność i nadmorski komfort 🌴
Kompleks znajduje się w odległości spaceru od piaszczystej plaży i Gaziveren centrum miasta.

-

📐 Informacje ogólne

• Łączna powierzchnia budynku - 6,895 m2
• 1 blok mieszkalny
• 268 apartamentów

Gaziveren jest znany jako "Citrus Capital" 🍊 Cypru i gospodarzy słynnych festiwali pomarańczy.
Obszar ten szybko się rozwija, wraz z rozwojem infrastruktury i wciąż przystępnymi cenami nieruchomości - tworząc silny potencjał inwestycyjny 📈

-

📍 Odległość

• Girne - 47 km
• Lefkoşa - 53 km
• Iskele - 117 km

-

🌴 Złożona infrastruktura

Los Angeles oferuje pełen resort stylu życia:

🏊 Basen odkryty
🏊‍♂️ Kryty basen ogrzewany
🎢 Park wodny
🏋️ Centrum fitness
Uzasadnienie Sauna / Hammam
🎠 Plac zabaw dla dzieci
🚗 Parking zamknięty
🚖 Usługi taxi i transferu
🏖 Wyposażony prywatny pas plażowy

-

✨ Unikalne funkcje

🌅 Basen na dachu z widokiem na Morze Śródziemne
🍽 Restauracja znajduje się na 11 piętrze
🌿 Tarasy kaskadowe zaczynające się od 5. piętra
🌺 Apartamenty na parterze z prywatnym ogrodem o powierzchni 10 m2
💦 Jacuzzi na tarasach

Prawdziwe wakacje atmosfera przez cały rok ☀️🌊

-

🏠 Typy apartamentów

Studio (1 + 0)

Powierzchnia całkowita - 33 m2
Powierzchnia mieszkalna - 30.40 m2
Balkon - 2.80 m2

1 + 1

Powierzchnia całkowita - 50 m2
Powierzchnia mieszkalna - 45 m2
Balkon - 5 m2

2 + 1

Powierzchnia całkowita - 87 m2
Powierzchnia mieszkalna - 78 m2
Balkony - 5,59 m2 i 3,20 m2

-

Los Angeles łączy życie przy plaży, nowoczesną architekturę i silny potencjał inwestycyjny 💎
Idealny zarówno dla stałego pobytu, jak i dochodów z wynajmu.

Lokalizacja na mapie

Kazivera, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Caesar Resort
Trikomo, Cypr Północny
od
$114,460
Dzielnica mieszkaniowa Kantara Beach
Davlos, Cypr Północny
od
$315,368
Zespół mieszkaniowy Reflection
Akanthou, Cypr Północny
od
$218,891
VAT
Apartamentowiec Velocity
Trikomo, Cypr Północny
od
$118,368
VAT
Dzielnica mieszkaniowa Dolce Vita
Spathariko, Cypr Północny
od
$183,648
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Los Angeles
Kazivera, Cypr Północny
od
$99,078
VAT
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Park Residence.
Trikomo, Cypr Północny
od
$114,792
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany apartament jednopokojowy (1+1) o powierzchni 60 m² z tarasem o powierzchni 15 m² w kompleksie Park Residence. Dwupokojowe apartamenty położone 250 metrów od piaszczystej plaży. „Long Beach” to wybrzeże z pięknymi piaszczystymi plażami, położone w pobliżu miasta Iskele i niedale…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy YeniLand
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$322,390
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy LAventure
Zespół mieszkaniowy LAventure
Zespół mieszkaniowy LAventure
Zespół mieszkaniowy LAventure
Zespół mieszkaniowy LAventure
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy LAventure
Zespół mieszkaniowy LAventure
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$144,888
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się