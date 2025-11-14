Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort

Kolašin Valleys jest największym górskim ośrodkiem rozwoju na Bałkanach, arcydzieło Ecosign - kanadyjskiej firmy za Whistler Blackcomb i ponad 400 ośrodków narciarskich na całym świecie. Położony w Alpach Czarnogóry w ramach chronionej rezerwatu przyrody, kurort obejmuje dwie elewacje (1450 Village i 1600 Village) i oferuje prawdziwe całoroczne życie alpejskie.

Pełny plan obejmuje 150 km stoków narciarskich, 23 budynki hotelowe i mieszkalne, 73 domki prywatne oraz ponad 30 restauracji i obiektów wellness. Każda rezydencja ma dostęp do ski- in / ski- out. Pierwszy hotel, Swissôtel Resort Kolašin, otwarty w 2025 roku i wyznacza standard operacyjny dla całego rozwoju.

Pozostałości Q znajduje się w 1600 Wioska - wyższa, bardziej ekskluzywna elewacja - oferuje bezpośredni dostęp do zbocza, gwarantowane warunki śniegowe i panoramiczne widoki na góry.

Lokalizacja: 1600 Village, Kolašin Valleys Mountain Resort, Czarnogóra

Typ budynku: rezydencje marki Ski- in / ski- out

Operator: Swissôtel (Accor Group)

Wysokość: 1,600m nad poziomem morza

Dostępne jednostki

Studios: 28- 32 m ²; od €183,744

1- Sypialnia: 32- 44 m ² od 124 €

2- Sypialnia: 61- 65 m ² od 124; od €370,080 do €454,160

Wszystkie jednostki dostarczone w pełni umeblowane i pod klucz (wyposażona kuchnia, wykończenia premium, ogrzewanie podłogowe, built- w magazynie).

Główne cechy

■ Bezpośredni dostęp do ski- in / ski- out

■ Zarządzanie Swissôtel i usługi (concierge, sprzątanie, utrzymanie)

■ Opcjonalny program wynajmu z profesjonalnym zarządzaniem dochodami

-------------------------------------------------- Na miejscu: 3 restauracje, spa i wellness, sala narciarska

-------------------------------------------------- Latem: jazda na nartach zimą, chłodny klimat alpejski latem (18- 24 ° C)

Korzyści inwestycyjne