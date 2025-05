O deweloperze

Doliny Kolasin – to luksusowy ośrodek narciarski w północnej Czarnogórze, który z roku na rok przyciąga coraz więcej uwagi ze względu na wyjątkowe możliwości inwestowania i rekreacji. Projekt skupia 23 hotele i 73 domki, które zostały zrealizowane z uwzględnieniem wszystkich współczesnych wymagań komfortu i bezpieczeństwa.

Obiekty te to nie tylko przestrzenie mieszkalne, ale także ośrodek aktywnego wypoczynku górskiego z bezpośrednim dostępem do stoki narciarskie. Łącznie w ośrodku Doliny Kolasin znajduje się ponad 50 km tras narciarskich o różnym stopniu trudności, co czyni go idealnym miejscem dla narciarzy na każdym poziomie zaawansowania. Planuje się, że do 2028 r. łączna długość tras osiągnie 125 km, a do 2030 r. – 142 km.

Domki Kolasin Valleys wyposażone są w nowoczesne udogodnienia, w tym spa, siłownie, baseny i gabinety masażu, a także windy dla wygody mieszkańców. Każdy domek został zaprojektowany tak, aby jak najbardziej harmonijnie wtopić się w otaczający go krajobraz naturalny, zapewniając mieszkańcom poczucie odosobnienia i prywatności.

Dostępność komunikacyjna kurortu została znacznie zwiększona dzięki nowej 41-kilometrowej autostradzie, której otwarcie odbyło się w lipcu 2022 roku. Droga ta znacznie skraca czas podróży z lotniska w Podgoricy do Kolasina, umożliwiając dotarcie do kurortu w niecałą godzinę, czyniąc go dostępnym dla turystów zagranicznych.

Inwestowanie w Doliny Kolasin to nie tylko wysokie zyski ze względu na wynajem i potencjał zwiększający wartość nieruchomości, ale także możliwość uczestniczenia w rozwoju jednego z najbardziej perspektywicznych kierunków turystycznych w Europie.