Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment in Tivat - new building

One bedroom apartment with a surface area of 43.89 m2 is for sale, in a quiet neighborhood in Tivat, only half a kilometer from the coast. The apartment is located on the fourth floor, which is the last and has a view of the sea.
There is a possibility to purchase a garage parking space, as well as a parking space in front of the building.
Tivat Airport is 2 km from the property, while Porto Montenegro is 3 km away.
Tivat, Czarnogóra
