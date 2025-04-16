  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 140 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 140 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$587
;
2
ID: 28382
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Izdaje se četvorosoban stan u kući sa dvorištem – Blok 9, ulica Vlada Ćetkovića – 500 € Izdaje se četvorosoban stan u sklopu porodične kuće sa dvorištem, u ulici Vlada Ćetkovića, naselje Blok 9. Stan je kompletno namješten, prostran i funkcionalan, idealan za porodicu ili više osoba. Osnovne informacije:Lokacija: Blok 9, ulica Vlada ĆetkovićaTip: četvorosoban stan u kućiDvorište na korišćenjeStan je namještenMjesečna kirija: 500 €Mirno i porodično okruženjeBlizina prodavnica, škola, vrtića i javnog prevozaOdlična lokacija sa lakim pristupom svim djelovima grada  

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

