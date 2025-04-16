  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$939
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28192
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se dvosoban stan površine 75 m² u bulevaru Džordža Vašingtona, smješten na drugom spratu stambene zgrade. Stan je kompletno namješten i odmah useljiv. Posjeduje parking mjesto obezbijeđeno rampom. Nalazi se na odličnoj lokaciji u blizini svih sadržaja. Mjesečna kirija iznosi 800 €.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Prodaju – Gospostina, Budva
Budva, Czarnogóra
od
$510,521
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$528
Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$217,118
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$111,493
Zespół mieszkaniowy Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Becici, Czarnogóra
od
$619,182
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$939
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Apartment for sale in a popular place in Budva
Apartamentowiec Apartment for sale in a popular place in Budva
Apartamentowiec Apartment for sale in a popular place in Budva
Apartamentowiec Apartment for sale in a popular place in Budva
Apartamentowiec Apartment for sale in a popular place in Budva
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartment for sale in a popular place in Budva
Apartamentowiec Apartment for sale in a popular place in Budva
Becici, Czarnogóra
od
$2,500
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Pokaż wszystko Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Budva, Czarnogóra
od
$821,787
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 11
Powierzchnia 87–172 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy luksusowy 5-gwiazdkowy hotel znajduje się w Budva, Czarnogóra 10 metrów od morza. Cechą charakterystyczną kompleksu jest jego ekskluzywna lokalizacja na pierwszej linii, panoramiczne okna z widokiem na morze i obecność własnej infrastruktury.W sumie hotel posiada 88 pokoi i apartamentów…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
87.0
1,14M
Mieszkanie 3 pokoi
172.0
2,29M
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Tivat, Czarnogóra
od
$158,982
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Nowy kompleks wielofunkcyjny znajduje się w prestiżowej dzielnicy Donja Lastva w Tivat, na płaskim gruncie. Odległość od morza i promenady wynosi tylko 550m, a do Porto-Czarnogóry 1,5 km. Kompleks otoczony jest całą niezbędną infrastrukturą dla komfortowego życia i wypoczynku. Termin zakończ…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje