  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$259,896
ID: 28580
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Na prodaju dvosoban stan u Acton zgradi iza Volija u City kvartu. Nalazi se na cetvrtom spratu. Stan je opremljen namjestajem luksuznih brendova, kao i Bosch bijelom tehnikom. Stolarija je sa troslojnim staklom i elektricnim roletnama. U kupatilu postoji podno grijanje. Postoji mogucnost kupovine 2 parking mjesta koja se nalaze ispred ulaza.  

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
